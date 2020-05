Der gemeindliche Anteil an den Bauvorhaben beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf etwa 750.000 Euro.

Straßenbau in Breternitz beginnt Anfang August

Die umfassende Erneuerung der Ortsstraße inklusive Beleuchtung, Wasser- und Abwasserleitungen sowie Breitband-Anschluss im oberen Teil von Breternitz wird voraussichtlich Anfang August beginnen. Wie der Kaulsdorfer Bauamtsleiter Steffen Herold kürzlich den Gemeinderat informierte, habe die zuständige Landesstelle in Gera die Ausfertigung des endgültigen Förderbescheides jetzt avisiert, so dass die Bauleistungen im Juni oder Juli vergeben werden könnten. Der gemeindliche Anteil an den Bauvorhaben beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf etwa 750.000 Euro.