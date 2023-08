Vor Ort bei den Arbeiten in der Quittelsbergstraße

Straßenbaumaßnahme in Unterweißbach befindet sich auf der Zielgeraden

Unterweißbach. Der Baufortschritt an der Quittelsbergstraße liegt vier Wochen vor dem Zeitplan.

Wer am frühen Donnerstagmorgen durch die Unterweißbacher Bahnhofsstraße fuhr, staunte nicht schlecht. Wie an einer Perlenschnur aufgefädelt stand ein Lkw nach dem anderen da. Diese lieferten den Bitumen für den Einbau der Tragschicht in der Quittelsbergstraße.

Die Freude hierüber stand Bürgermeister Steffen Günther ins Gesicht geschrieben. „Ein in der Gemeinde lange gehegter Wunsch geht in Erfüllung“, wird der Ortschef in einer Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Schwarzatal zitiert.

Die Gemeinde Unterweißbach, der Zweckverband „Rennsteigwasser“ und die TEN Thüringer Energie AG setzen auf einer Baulänge von 300 Metern in einer Gemeinschaftsmaßnahme den grundhaften Straßenausbau mit Erneuerung der Trink- und Abwasseranlagen, die Erdverkabelung der elektrischen Versorgungsanlagen, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung und die Erneuerung der Gehwege um.

Die Gemeinde investiert dafür 560.000 Euro. Das Land beteiligt sich über Ersatzleistungen für Straßenausbaubeiträge mit rund 360.000 Euro. Einziger Wermutstropfen: Trotz intensiver Bemühungen erhielt die Gemeinde keine Fördermittel. Über den immensen Baufortschritt freut sich Steffen Günther noch aus einem anderen Grund: Ende August steht die 357. Basenbenger Körmse in Unterweißbach auf dem Programm. Diese findet in unmittelbarer Nähe zur Baustelle statt. So gibt es weniger Konfliktpunkte.

Besonders bedanken möchte sich der Bürgermeister bei der bauausführenden Firma Strabag, Niederlassung Rudolstadt, und deren Mitarbeitern. „Es ist heutzutage nicht selbstverständlich, dass man mit dem Baufortschritt vor dem Plan liegt, und dies bei einer qualitativ hochwertigen Arbeit.“

Die Deckschicht werde nun umgehend eingebaut. Die Herstellung des Gehweges und der Straßenbeleuchtung schließen sich an. „Bis spätestens Ende Oktober wird die Verkehrsfreigabe erfolgen“, blickt Steffen Günther voraus.