In Saalfeld werden Straßen repariert oder für Tiefbauarbeiten gesperrt.

Straßensperren in Saalfeld – Hier kann es eng werden

Saalfeld. Folgende Straßen beziehungsweise Straßenabschnitte sind derzeit oder demnächst dicht:

Die Stadtverwaltung Saalfeld informiert über Straßensperrungen und Einschränkungen:

Die Straße Tiefer Weg wird auf Höhe des Freibades ab Montag, 18. September, 8 Uhr, bis 10. November gesperrt. Hier werden nach einer Havarie Versorgungsleitungen neu verlegt. Die Umleitung führt mittels Ampelregelung über das Gelände des Freibades.

In der Weirastraße kommt es vom 22. September, 15 Uhr, bis 24. September, 15 Uhr, zu Einschränkungen. Aufgrund einer Veranstaltung muss die Straße um Abschnitt zwischen Haus-Nr. 1a und 29 voll gesperrt werden.

Die Thomas-Mann-Straße sowie der Einmündungsbereich zur James-von-Moltke-Straße sind bis 29. September voll gesperrt. Hier kam es zu einer Havarie aufgrund einer Kanaleinbruchs.

Die Obere Torgasse und der Einmündungsbereich zur Töpfergasse sind bis 30. September voll gesperrt. Hier werden Tiefbauarbeiten nach einer Havarie an der Gasleitung durchgeführt.

Am Frankenweg kommt es bis zum 30. September zu Einschränkungen. Die Straße ist im Bereich zwischen Hermann-Hesse-Straße und Jacob-Grimm-Straße in drei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten gesperrt. Grund hierfür sind Tiefbauarbeiten, da Strom- und Gasleitungen im Auftrag der Saalfelder Energienetze GmbH verlegt werden. Die Umleitung ist innerörtlich über die Straße Zum Eckardtsanger und angelegter Baustraße ausgewiesen.

Die Fußgängerbrücke „Pioniersteg“ ist bis zum 27. Oktober gesperrt. Grund sind Abriss und Neubau der Brücke. Umleitungen für den Fahr- und Fußgängerverkehr sind örtlich ausgewiesen.

In der Straße Am Watzenbach kommt es bis zum 16. Dezember zu Einschränkungen. Die Fahrbahn ist aufgrund von Kanal- und Straßenbauarbeiten in mehreren aufeinanderfolgenden Bauabschnitten voll gesperrt.

Und im Bereich Rudolstädter Straße/Fingersteinkreuzung gibt es voraussichtlich bis zum 22. Dezember Einschränkungen. Die Straße ist im Abschnitt zwischen Am Eichelteich und Friedhofstraße/Claudiusstraße für den Gesamtverkehr voll gesperrt. Hier erfolgt ein grundhafter Straßenbau. Umleitungen für den Fahr- und Fußgängerverkehr sind örtlich ausgeschildert, teilt die Stadtverwaltung mit.