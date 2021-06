Straßensperrung wegen auslaufendem Öl nach Unfall in Unterwellenborn

Unterwellenborn. Ausgelaufenes Motorenöl musste die Feuerwehr am Dienstagmorgen nach einem Verkehrsunfall in Unterwellenborn beseitigen. Dafür wurde die Straße gesperrt.

Am Dienstagmorgen kam es in Unterwellenborn zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 38-Jähriger mit seinem Auto in der Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Ärztehaus abbiegen. Dabei übersah der Fahrer einen von links heranfahrenden, vorfahrtsberechtigten Pkw und stieß mit diesem zusammen.

Der mutmaßliche Unfallverursacher und der 22-jährige Fahrer des anderen Autos verletzten sich dabei leicht. Aufgrund von ausgelaufenem Motorenöl musste die Straße für über eine Stunde voll gesperrt werden. Die Fahrzeuge wurden anschließend abgeschleppt.