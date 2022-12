Strecke zwischen Braunsdorf und Burkersdorf wieder frei

Saalfelder Höhe Während der Vollsperrung diente ein Feldweg als provisorische Umleitung

Die Verkehrsteilnehmer auf der Saalfelder Höhe können aufatmen. Der Ausbau der Strecke zwischen Braunsdorf und Burkersdorf auf der K 133 ist abgeschlossen. Am 1. Dezember erfolgt die Verkehrsfreigabe auf dem zweiten Bauabschnitt, dem Burkersdorfer Berg. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch mit.

Der 1. Bauabschnitt von Braunsdorf zur Ortslage Burkersdorf war schon am 2. November frei gegeben worden. Damit ist die Straße zwischen Braunsdorf und Dittersdorf wieder durchgängig befahrbar. Seit Beginn der Baumaßnahme war eine Vollsperrung erforderlich. Als provisorische Umleitung hatte der Landkreis einen Feldweg zwischen Braunsdorf und Dittersdorf ertüchtigt. Darüber informieren Tiefbau-Sachgebietsleiter Marko Schönheyd, der den Bau begleitet. „Ich danke den beteiligten Mitarbeitern von Landratsamt, Ingenieurbüro und Baufirma für die geleistete Arbeit. Es ist in der angespannten Lage nicht selbstverständlich, dass eine solche Baumaßnahme planmäßig umgesetzt werden kann“, sagt Landrat Marko Wolfram (SPD).

570 Meter Straße in drei Monaten instandgesetzt

Insgesamt hat der Landkreis in den vergangenen drei Monaten einen 570 Meter langen Abschnitt zwischen Braunsdorf und Burkersdorf als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Saalfeld instandgesetzt. Bis zum 9. Dezember sollen nun noch die Restarbeiten und die Befestigungen an den Randbereichen erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 400.000 Euro, davon trägt der Landkreis den Löwenanteil von 395.000 Euro. Im Auftrag der Stadt Saalfeld wurde eine Anpassung der Zufahrten der Bushaltestelle am Ortseingang Burkersdorf vorgenommen.

Der Bau- und Vergabeausschuss des Landkreises hatte nach dem Abschluss der Ausschreibung am 7. September den Zuschlag an die August Dohrmann GmbH, Saalfeld erteilt. Es handelt sich in diesem Jahr bereits um den 4. Teilabschnitt der Sanierung der Kreisstraße K 133.

Die Kreisstraße K133 zwischen Braunsdorf und Burkersdorf bedurfte auf Grund des desolaten Straßenzustandes einer dringenden Instandsetzung. Im Jahr 2019 war der 3. Teilabschnitt auf einer Länge von 960 Metern saniert worden. Das Reststück bis zur Ortslage Dittersdorf war im Rahmen von Oberflächenbehandlungen bereits 2018 gebaut worden.