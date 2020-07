Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streicher spielen in der Kirche Remda

Nach den Einschränkungen durch die Corona Pandemie spielten die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt seit Himmelfahrt in den Kirchen der Region zu musikalischen Andachten. Jetzt waren vier Streicher des Orchesters auch in der Remdaer Kirche zu Gast. Sie erfreuten die Besucher unter anderem mit Werken von Bach, Mozart, Schubert, Dvorak und Pachelbel.

Ungefähr 40 Besucher waren an diesem sehr warmen Tag gekommen und fanden nicht nur durch die kühle der Kirche Erholung. Sie waren auch von dem Format der Veranstaltung sehr begeistert. Konzerte in solcher oder ähnlicher Kammerbesetzung sind für die Zukunft wünschenswert. Sie transportieren regionale Kultur in die sonst weniger beachteten Regionen und machen das Potential der Künstler für eine breitere Öffentlichkeit erlebbar. Sie zeigen aber auch, was für wunderbare Konzerträume unsere ländlichen Kirchen sind, deren Akustik Christen und Nichtchristen auf diese Weise verzaubern können. Ein großes Dankeschön aus Remda geht an die Thüringer Symphoniker.