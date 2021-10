Streit eskaliert nach Veranstaltung in Saalfeld: Mindestens ein Verletzter

Saalfeld. Gegenüber der Polizei traten Teilnehmer aggressiv auf.

Sonntag gegen 2:30 Uhr kam es nach einer Veranstaltung in der Paul-Auerbach-Straße in Saalfeld zu einem Streit zwischen zwei Gruppierungen, die in tätliche Angriffe überging. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde dabei mindestens eine Person verletzt. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Personengruppen bereits in verschiedene Richtungen entfernt. Auch die verletzte Person war nicht mehr vor Ort.

Bei der Suche stellten die Beamten mehrere verdächtige Personen fest und erhoben deren Personalien. Einige Tatverdächtige verhielten sich während der polizeilichen Maßnahmen aggressiv gegenüber den Einsatzkräften.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Umstände der Auseinandersetzung werden derzeit geprüft und die Ermittlungen wegen Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung laufen. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Schwerer Motorradunfall bei Teichröda

83-Jährige verliert in Rudolstadt 10.000 Euro: Polizei nimmt drei mutmaßliche Trickbetrüger fest