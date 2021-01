Streufahrzeug kippt in Straßengraben

Saalfeld. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt kam es am Dienstag und Mittwoch aufgrund der winterlichen Verhältnisse zu mehreren Unfällen oder Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. So wurde in Rudolstadt ein Fahrzeug durch einen herabgestürzten Baum am Abend beschädigt. Eine etwa 15 Meter lange Tanne hatte einen geparkten Opel Vectra im Bereich "Zum Heidenberg" massiv beschädigt, sodass die eingesetzte Feuerwehr den Pkw freischneiden musste.

Weiterhin verunglückte ein Mitarbeiter des Winterdienstes am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr auf der Kreisstraße K 182, als er zwischen Brennersgrün und Lehesten kurz vor dem Ortseingang von Lehesten aufgrund der unübersichtlichen Straßensituation mit seinem Streufahrzeug von der Fahrbahn abkam und seitlich in den Straßengraben kippte. Kurz nach 6 Uhr war die Bergung abgeschlossen, der Fahrzeugführer blieb unverletzt.