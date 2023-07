Strom- und Wärmeerzeugung: Energiewende wird jetzt Thema in Rudolstadt

Rudolstadt. Steht jetzt auch in Rudolstadt an: Debatte zu Bürgerenergie und lokalen Energiekonzepten

Die Umsetzung von Bürgerenergie und lokalen Energiekonzepten hier in Rudolstadt ist Thema am Dienstag, 11. Juli, in der Bibliothek Rudolstadt. Veranstalter sind die Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen, die Solarinitiative Rudolstadt und der BUND.

Im Zuge der Energiewende gewinnen erneuerbare Energien in der Strom- und Wärmeerzeugung, aber auch in der Mobilität zunehmend an Bedeutung. Die damit verbundene dezentrale Erzeugung verändert Markt- und Wettbewerbsstrukturen. Dies führt einerseits dazu, dass sich heute eine Vielzahl neuer Akteure am Energiemarkt beteiligen. Andererseits nimmt die Beteiligung z.B. von Bürgerenergiegesellschaften zu. Das wirft Fragen auf, die am 11. Juli debattierte werden sollen:

• Wie kann eine nachhaltige Energieversorgung in Kommunen unter diesen Prämissen gestaltet werden?

• Welche Rolle und Kräfte können lokale Bürgerenergiegesellschaften spielen und was brauchen diese, um zu funktionieren?

• Welche Instrumente geben Politik und Wirtschaft vor?

• Welche technischen und finanziellen Hürden sind zu überwinden?

Eingeladen sind Jörg Reichl, Bürgermeister Rudolstadt; Thomas Zaremba, Geschäftsführer Energieversorgung Rudolstadt GmbH; Frank Schindler, Thüringer Energie und Greentech Agentur; Erik Bachmann, Saalewirtschaft e.V. und Frank Bock, Solarentscheid Rudolstadt. Moderiert wird die Gesprächsrunde von Sibylle Reichel; Feldforscherin für dialogischen Austausch.

Dienstag, 11. Juli, 15 Uhr, Bibliothek Rudolstadt