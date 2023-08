Studenten blicken Saalfelder Internisten über die Schulter

Saalfeld Berufsfelderkundung in Thüringen-Kliniken

Die Berufsfelderkundung in den Thüringen-Kliniken findet am Ende des ersten Studienjahres des Medizinstudiums statt und gibt Studenten die Möglichkeit, verschiedene Bereiche der klinischen Medizin kennenzulernen. Diesmal konnten die Studenten aus Jena erste Einblicke in den Arbeitsalltag von Internisten und Gastroenterologen erhalten.

Es gab außerdem die Möglichkeit, einige endoskopische Untersuchungen wie zum Beispiel die Gastroskopie (Magenspiegelung) kennenzulernen. Die Studenten konnten außerdem einigen Abläufen in der Notaufnahme bzw. auf der Intensivstation beiwohnen. Chefarzt Prof. Dr. Peter Konturek führte die Studenten durch die Klinik und gab ihnen wertvolle Tipps für die Zukunft: „So haben sie unter anderem erfahren, welche Merkmale einen guten Arzt ausmachen – nicht nur sehr gute Kenntnisse und die Beherrschung des Handwerks, sondern vor allem empathische Kommunikation im Patientengespräch. Der Patient sollte immer im Mittelpunkt des ärztlichen Handels stehen", so Konturek.

Die Teilnehmer des Praktikums konnten außerdem Einblicke in neue Entwicklungen in der klinischen Medizin wie künstliche Intelligenz und Digitalisierung gewinnen. Die Gastroenterologie befasst sich mit der Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes, der Leber, der Gallenwege und der Bauchspeicheldrüse. Dieses Teilgebiet gilt als sehr vielfältig und spannend. Insbesondere die endoskopischen Verfahren fanden eine große Aufmerksamkeit der Studenten. Die Gastroenterologie ist außerdem sehr mit allen anderen Teilgebieten der Inneren Medizin und Viszeralchirurgie verbunden. Die Studenten zeigten ein großes Interesse an diesem Praktikum. Einige möchten in Zukunft Praktika in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld absolvieren. red