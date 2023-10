Süßes oder Saures: Wo lohnt es sich zu Halloween in Rudolstadt?

Herbst am Markt in Rudolstadt. Auch die Altstadt ist ein gutes Pflaster für eine Süßigkeiten-Sammeltour zu Halloween.

Rudolstadt In einer lokalen Facebookgruppe gibt es dutzende Tipps für den Spaziergang mit Kids - Kürbis vor der Tür kann ein Hinweis sein

Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram oder WhatsApp werden gerne mal gescholten, weil die Inhalte gelegentlich unter der Gürtellinie sind. Sie können aber durchaus auch für Gemeinschaft und Austausch im positiven Sinne sorgen. In einer Rudolstädter Facebookgruppe gab es jetzt nützliche Tipps zu Halloween.

"Hallo weiß jemand, wo man am besten mit den Kindern zu Halloween lang laufen kann? Natürlich wo auch die Möglichkeit besteht Süße oder Saures zu bekommen", schrieb ein Mitglied in der Gruppe "Rudolstadt lokal" und bekam bis Dienstag Vormittag zwei Dutzend mehr oder weniger nützliche Antworten.

Tipps von Villenviertel bis Stadtzentrum

"Überall da, wo ein Kürbis vor der Tür steht", gab es gleich einen allgemeingültigen Tipp. Dann wurde es konkret: "bei uns im Villenviertel", schrieb eine Nutzerin. nette Menschen, die Süßigkeiten für die kleinen Gespenster bereit halten, gebe es auch in Mörla und der Gegend um den Bayreuther Platz, in der Fröbel-Straße in Schwarza, der Siedlung in Alt-Schwarza, Luther-, Liguster- und Kepplerstraße, oberhalb der Scheinpflugstraße sowie in der Alten Straße und im Stadtzentrum.

Eine Rudolstädterin beklagt sich: "Wir haben jedes Jahr was aber keiner kommt. Kürbis steht halt nicht weil nicht jeder Anwohner im Haus das mag aber immer ein kleiner im Fenster". In jedem Fall kann es nicht schaden, am Dienstag ein paar Süßigkeiten bereit zu legen. Gut möglich, dass es auch bei Ihnen klingelt!