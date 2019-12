Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sumida als Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet

Die Sumida Lehesten GmbH ist am Montag, 9. Dezember, von der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen in Gera (IHK) als „Top-Ausbildungsunternehmen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt“ ausgezeichnet worden. Das teilte die Pressestelle des Landratsamtes am selben Tag mit. Die Urkunde übergab IHK-Hauptgeschäftsführer Peter Höhne an Sumida-Geschäftsführer Norbert Rödel. Höhne hob neben der fachlichen Ausbildung die familiäre Atmosphäre, die umfassende Betreuung und individuelle Förderung der Lehrlinge ebenso wie die guten Übernahme- und Entwicklungschancen im Unternehmen hervor. Zudem investiere Sumida in die regelmäßige Schulung seiner Ausbilder, von denen einer schon seit 1996 im IHK-Prüfungsausschuss mitarbeite, betonte der IHK-Chef.

Seit 1995 über 70 Facharbeiter ausgebildet

Landrat Marko Wolfram (SPD) gratulierte dem Betrieb zur Auszeichnung. „Wie zur Gründung des Unternehmens vor mehr als 50 Jahren ist auch heute das Fachpersonal entscheidend für den unternehmerischen Erfolg. Ich freue mich sehr, dass hier mit langer Tradition in die Mitarbeiter investiert wird“, wird der Chef der Kreisverwaltung zitiert. „Das ist vorbildlich und deshalb empfangen Sie die Auszeichnung der IHK heute völlig zu Recht“, so Wolfram weiter. Seit 1995 seien in Lehesten mehr als 70 Facharbeiter in drei verschiedenen IHK-Berufen ausgebildet worden.

12 Prozent der Mitarbeiter sind Rumänen

„Nach 25-jähriger Fachkräfteausbildung sind wir stolz auf diese Auszeichnung und weiter motiviert, unsere Ausbildungsangebote mit gleichem Engagement fortzusetzen“, sagte Norbert Rödel. Um immer wieder Nachwuchs für das Unternehmen zu gewinnen, werde viel getan. So beteilige sich die Firma am IHK-Schülercollege, ist auf den regionalen Berufsbildungsmessen vertreten und arbeitet unter anderem mit der Karl-Oertel-Grundschule im Ort zusammen, um schon bei den Kindern ein Interesse für Technik zu wecken. Ab Januar will Sumida auch mit dem Lobensteiner Gymnasium kooperieren, etwa mit Bewerbungstipps und Schulprojekten, bei denen Lötkolben oder motorische Steuerungen zum Einsatz kommen sollen.

Im Betrieb ist Ulrich Festa Lehrmeister für die technischen Berufe, Wolfgang Lang ist Lehrmeister für die kaufmännischen Auszubildenden. Am Standort Lehesten wirken rund 300 Mitarbeiter. Darunter sind 35 Rumänen, die über die Niederlassung in Rumänien angeworben und mit Sprachkursen und weiteren Qualifizierungsmaßnahmen für den Einsatz im Hauptwerk fit gemacht wurden, heißt es weiter.

„Das ist auch ein wichtiges Signal an die jungen Menschen in der Region, dass es hier bei uns eine attraktive berufliche Perspektive gibt“, sagte der Landrat.