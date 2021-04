Sumida Lehesten verabschiedet langjährige Personalchefin

Lehesten. Dagmar Hunger geht nach fast 46 Dienstjahren in den Ruhestand. Seit 1975 arbeitete sie für den Lehestener Betrieb.

Am 15. April wurde die Personalleiterin der Sumida Lehesten GmbH, Dagmar Hunger, nach fast 46 Arbeitsjahren in den Ruhestand verabschiedet. Wie das Elektronikunternehmen mitteilt, begann Dagmar Hunger am 20. Oktober 1975 als „Mitarbeiterin in der Fertigung“ ihre Tätigkeit in dem Betrieb, damals noch ein Teil des VEB Keramische Werke Hermsdorf.

In ihren vielen Arbeitsjahren hatte die Lehestenerin ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet. Sie war viele Jahre in der Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie als Assistentin der Geschäftsführung tätig und wurde 2011 schließlich zur Personalleiterin befördert. „Dagmar Hungers positive Sicht auf das Leben und ihre immer verlässliche Unterstützung haben die Arbeit im Team geprägt“, heißt es in der Mitteilung.

Für Mitarbeiter und Kollegen in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich sei sie über all die Jahre eine stets kompetente, freundliche und immer geduldige Ansprechpartnerin gewesen. Nun sei es an der Zeit gewesen, danke zu sagen für die erfolgreiche Zusammenarbeit und für ihren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens. Im Namen aller Kollegen überreichte Geschäftsführer Norbert Rödel der langjährigen Mitarbeiterin Blumen und Geschenke, verbunden mit den besten Wünschen für ihren neuen Lebensabschnitt.