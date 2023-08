Superhelden der Antike auf der Heidecksburg entdeckt

Rudolstadt. Etwa ein Dutzend Kinder hatten am Mittwoch Spaß beim Ferienprogramm auf Schloss Heidecksburg.

Was hat es mit der Skulptur am Treppenaufgang des Schlosses auf sich? Und wo findet man Zeus im Deckengemälde des Festsaales? Auf Spuren der Figuren der antiken Sagenwelt begaben sich am Mittwochnachmittag etwa ein Dutzend Kinder beim Ferienprogramm „Superhelden der Antike“ auf Schloss Heidecksburg. Nach einem Rundgang durch das Museum mit Museumspädagogin Kathrin Stern war Kreativität gefragt beim Basteln einer eigenen Heldenfigur in der museumspädagogischen Werkstatt.