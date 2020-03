Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tag der Berufe in Saalfeld-Rudolstadt

Rund 500 Schüler aus dem Landkreis haben sich am Mittwoch am Tag der Berufe beteiligt. Dabei sollen Jugendliche in vielen verschiedenen Ausbildungsbetrieben aller Branchen Berufsbilder und Tätigkeiten kennenlernen. Organisator ist die örtliche Arbeitsagentur in Zusammenarbeit mit den Unternehmen im Landkreis.

Zum ersten Mal dabei war der Zucht- und Ausbildungsstall von Jacqueline Strümpfel in Bucha, wo schon seit mehreren Jahren Pferdewirte ausgebildet werden. Strümpfel, selbst Pferdewirtschaftsmeisterin, erklärte die theoretischen und praktischen Ausbildungsinhalte sowie typische Aufgaben eines Pferdewirts. „Es ist ein sehr vielfältiger und abwechslungsreicher, aber auch anspruchsvoller Beruf“, sagte sie. „Den muss man wirklich wollen“. Wichtig war ihr zu betonen, dass die gerade bei vielen jungen Mädchen ausgeprägte Liebe zum Pferd natürlich eine Grundvoraussetzung, aber eben nicht alles sei. Reiten sei nur ein Teil des Jobs, gute Kenntnisse in Stall- und Weidehaltung sowie -pflege, außerdem im Füttern, dem Transport und der Ausbildung der Tiere sowie die Kundenberatung seien ebenso unabdingbar. „Man muss auch viel Verantwortungsbewusstsein zeigen und oft schnell reagieren. Viele Entscheidungen haben keine Zeit, bis der Chef wieder da ist.“ Ein halbes Dutzend Mädchen war nach Bucha gekommen, zwei mit ihren Vatis. Einer vermutete in dem Beruf eine geeignete Tätigkeit für Leute, „die nicht den ganzen Tag im Büro sitzen und Prozesse abarbeiten wollen“, was Strümpfel bestätigte, wenngleich freilich auch Administration anfalle. Aktuell lernen im Stall Bucha drei Pferdewirte, einer wird für das laufende Ausbildungsjahr gesucht. Die Berufsschule befindet sich in Rudolstadt. Bei ernsthaftem Interesse an einer Lehre sind Praktika vor Ort möglich, um die unabdingbare Vorerfahrung für die Tätigkeit zu sammeln.