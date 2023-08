Die Diakonie in Saalfeld, hier in der Paul-Auerbach-Straße.

Tag der Diakonie am Sonnabend in Saalfeld

Saalfeld. Festgottesdienst, Trommelgruppe und Lagerfeuer stehen auf dem Programm.

Am Sonnabend findet ab 14 Uhr wieder ein Tag der Diakonie im Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld statt. Die Diakonie als Wohlfahrtsverband der Evangelischen Kirche setzt sich ein für Menschen, die auf Hilfe angewiesen oder benachteiligt sind.

Diakonische Angebote würden sich dabei an Kinder, Jugendliche und Familien genauso wie an alt gewordene Menschen und Menschen mit Behinderung richten, heißt es in einer Mitteilung der Diakonie. Zu den verschiedenen Angeboten wollen die Diakonieträger im Landkreis informieren und den Tag der Diakonie nutzen zum Kennenlernen und miteinander Feiern. Dazu laden die Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein, der Diakonieverein Rudolstadt, die Johanniter und der Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld alle Interessierten ein.

Das Fest wird zum ersten Mal an verschiedenen Standorten in Saalfeld stattfinden. Gemeinsam mit dem Tag der Diakonie wird auch das 30-jährige Bestehen des Evangelischen Kindergartens Haus Kunterbunt und der Familientag der Chöre der Johanneskirche gefeiert.

Es gibt Angebote für die ganze Familie vom Auftritt der Trommelgruppe, gemeinsamen Singen, kreativ werden, einem Fußballturnier, Pizza backen und einen Abendsegen mit Ausklang am Lagerfeuer mit Band.

Das Programm im Überblick:

• 14.00 Uhr: Festgottesdienst im Ev. Kindergarten Haus Kunterbunt

• 14.45 Uhr: Eröffnung auf der großen Bühne im Gemeindehausgarten, anschließend Auftritt der Trommelgruppe und Band der Werkstätten Saalfeld

• 15.30 Uhr: Theaterstück der Besonderen Wohnformen Brudergasse

• 16.30 Uhr: Volksliedersingen

• 18.00 Uhr: Abendsegen, danach Beisammensein mit Lagerfeuer