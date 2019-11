„Tag der offenen Tür“ in der Saalfelder Sabel-Schule

Sehr gern würde die Sabel-Schule in Saalfeld ihren Schülern auch das Abitur anbieten. Das erklärte Schulleiterin Doreen Fröbel am Randes des „Tages der offenen Tür“ am Freitag. Die freie Gemeinschaftsschule kann von den Schülern von der ersten bis zur zehnten Klasse besucht werden, bis zum Realschulabschluss oder bis zur besonderen Leistungsfeststellungsprüfung, die den Übergang zu einem Gymnasium ermöglicht. Im vergangenen Jahr hat die Sabel-Schule erstmals eine ganze Klasse an das Saalfelder Heinrich-Böll-Gymnasium übergeben können. Doch selbst zum Abitur führen, das wäre schon ein Wunsch von Doreen Fröbel. Doch es mangelt an Lehrern. „Der Lehrermarkt ist leergefegt“, so die Schulleiterin: „Wir sind auf der Suche nach Lehrern.“ Besonders fehle es an Mathe-, Physik und Kunstlehrern. „Da suchen wir besonders.“

„Der Umgang mit den Schülern hält uns geistig fit“ Die berufliche Situation von Klaus Ramming verdeutlicht diese Situation. Der Lehrer für Mathematik, Physik und Informatik zeigt beim „Tag der offenen Tür“ mit einfachsten Mitteln, wie ein Elektromotor funktioniert. Er braucht dafür lediglich eine Batterie, ein Stück Draht, einen Magneten und eine Schraube. Die Demonstration des E-Motor-Prinzips gelingt beeindruckend, Ramming lächelt zufrieden. Er ist eigentlich schon im Rentenalter, doch sein Beruf macht ihm noch immer Spaß. „Der Umgang mit den Schülern hält uns geistig fit.“ In der Cafeteria wirbeln indes Hanni, Laura, Selina, Sarah und Charlotte, alle Schülerinnen der achten Klasse. Sie verkaufen Kaffee und Kuchen, denn sie betreiben das „Café Crème“ im Rahmen ihres Fachpraxis-Unterrichts „Gesundheit und Soziales“. Es gibt auch noch „Technik“ und „Schülerfirmenarbeit“. Der Hintergrund: Die Sabel-Schule hat ein Alleinstellungsmerkmal in der Region, denn sie ist auch Wirtschaftsschule, erläutert Schuldirektorin Fröbel. Dieses Schulmodell kommt aus Bayern, wo die Wirtschaftsschule eine normale Schulform ist. 30.000 Euro für einen neuen Fußballplatz Der Praxisbezug scheint sich auszuwirken, die Betreiberinnen des „Café Crème“ jedenfalls wissen bereits, womit sie eines Tages ihr Geld verdienen wollen. Charlotte etwa will Osteopathin werden, Hanni Sozialpädagogin oder Kindergärtnerin. Der kleine Gewinn ihres „Café Crème“, sagen die Schülerinnen, soll zur Finanzierung eines neuen Fußballplatzes beitragen. Samt Käfig-Umrandung werden 30.000 Euro gebraucht, 20.000 Euro wurden schon durch Spenden und Erlöse aufgebracht. „Eine Eröffnung im kommenden Sommer ist das Ziel“, sagt Schulleiterin Fröbel. Doreen Fröbel denkt, dass die Eltern ihrer Schüler „das Gesamtpaket“ der Sabel-Schule interessant finden. Also der Aspekt Wirtschaftsschule, der Aspekt Gemeinschaftsschule und der Aspekt Ganztagsschule. Eine Hortbetreuung ist bis zur 6. Klasse und bis maximal 17 Uhr möglich. Die Beschulung in der freien Sabel-Schule kostet laut Schulleiterin 145 Euro pro Kind und Monat, für ein Geschwisterkind ist es kostenlos. Doreen Fröbel zufolge finanziert sich die Sabel-Schule zu 60 bis 70 Prozent aus Landesmittel. Der Rest wird aus dem Schulgeld bestritten. Stipendien der Sabel-Stiftung seien möglich. Auch Michelle und Vanessa versuchen gemeinsam mit ihrer Lehrerin Christine Moritz, Geld für den Fußball-Platz einzunehmen. Sie und Mitschüler haben die Schüler-Firma „Eightfruits“ (Acht Früchte) gegründet. „Wir sind acht Schüler und haben viel mit Früchten zu tun“, begründet Michelle den Firmennamen. Sie produzieren an diesem Tag Fruchtspieße, die sie unter Schokoladen-Brunnen halten. Zur Wahl steht Vollmilch oder Zartbitter. Das strenge Urteil einer Verkostung lautet: Absolut marktfähig!