Talsperre Leibis: Armaturen werden getestet

Unterweißbach. Erhöhte Wasserabgabe erstmals in diesem Winterhalbjahr am Donnerstag in die Lichte und Schwarza

Erstmals in diesem Winterhalbjahr werden am 19. November zwischen 7 und 16 Uhr die Verschlussarmaturen an der Talsperre Leibis/Lichte durch die Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft. Durch das kurzzeitige Öffnen der Verschlussorgane der Grundablässe kommt es zeitweise zu erhöhten Wasserabgaben in das Wildbett der Lichte.