Talsperrenbetrieb statthaft ohne Linkenmühlenbrücke

Bereits im Juni hatte Ex-Landrat Holzhey seine Behauptung zum vorgeblichen Rechtsbruch per Transparent verkündet. Ein zweites Banner war zwischenzeitlich von der Polizei entfernt worden.

SAalfeld/Erfurt Landesumweltamt widerspricht Ex-Landrat Holzhey

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Bergbau (TLUBN) sieht im Talsperrenbetrieb am Hohenwarte-Stausee ohne die Linkenmühlenbrücke keinen Rechtsbruch. Der Vorwurf des ehemaligen Landrates Hartmut Holzhey geht demnach ins Leere.

Holzhey hatte behauptet und das per Transparent an den Resten der Brücke verkündet, dass ohne diese Brücke der Stausee keine Betriebserlaubnis habe. Auf Anfrage von MDR Thüringen teilt das Amt zur Aussage von Holzhey mit: „Die Behauptung ist nicht korrekt." Der Bau der Linkenmühlenbrücke, so das TLUBN, stehe tatsächlich im Zusammenhang mit dem Bau der Talsperre. Rechtlich allerdings nicht. Die Talsperre sei auf Grundlage eines Reichsgesetzes vom 13. Februar 1935 errichtet worden. Dieses Gesetz habe auch den Betrieb der Talsperre erlaubt.

Neben dem Reichsgesetz gab es eine Art formalen Startschuss für die Talsperre. So sei „durch den Thüringer Wirtschaftsminister mit Schreiben vom 31.10.1941 die Aufnahme des tatsächlichen Betriebs zum 01.11.1941 bestätigt" worden, teilt das TLUBN mit. Ein förmliches Planfeststellungsverfahren sei zwar vom damaligen Thüringer Wirtschaftsministerium in die Wege geleitet worden. Allerdings fehle der endgültige Beschluss.

Eigene Baugenehmigungen für Stausee und für Brücke

Für den Bau der Brücke gebe es einen straßenrechtlichen Planfeststellungsbeschluss. Der liege zwar im TLUBN nicht vor, werde aber in anderen Unterlagen benannt. Erst 1943 fertiggestellt, war die Brücke im April 1945 durch die Wehrmacht gesprengt worden. Rechtliche Konsequenzen für den Betrieb der Talsperre waren damit nicht verbunden, informiert das Landesumweltamt. Es existiere keine wasserrechtliche Zulassung, die an das Vorhandensein der Brücke geknüpft sei.

Am 20. August 1979 ersetzte die Regierung der DDR die offiziellen Zulassungen für den Talsperrenbetrieb aus den 1930er- und 1940er-Jahren durch eine neue, umfassende wasserrechtliche Nutzungsgenehmigung für das gesamte System der Saaletalsperren, die laut Thüringer Wassergesetzes weiter gilt. jv