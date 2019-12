Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tanztee, Musik und Show kehren zurück in den Löwensaal

Tanzschule, Jugendweihe, Kaffeeklatsch - mit dem Löwensaal am Rudolstädter Marktplatz verbinden viele Einheimische angenehme Erinnerungen. Deshalb war die Begeisterung groß, als die Stadt und ihre Wohnungsgesellschaft die aufwändige Sanierung des einst beliebten Veranstaltungsortes in Angriff nahmen und in diesem Jahr auch zum Abschluss brachten. Seitdem war der Löwensaal bereits Ort diverser Begängnisse von Festivalempfang bis Kulturnacht und Buchvorstellung. Jetzt will die Stadt dort wieder regelmäßige Veranstaltungen für jedermann etablieren.

Jazzende Lehrer kommen zwischen den Feiertagen

Los geht es schon zwischen den Feiertagen, am 29. November, mit einem musikalischen Jahresausklang. Die „Jazzenden Lehrer“ spielen dann ab 17 Uhr auf. Horst Zeh (Schlagzeug), Udo Decker (Klavier) und Thomas Kniese (Klarinette und Saxophone) kennen sich schon lange und spielten zuvor und zum Teil bis heute in anderen bekannten Thüringer Amateur-Jazzbands. Die Bandmitglieder waren oder sind im wirklichen Leben Lehrer von Beruf.

Tanzbegeisterte einmal im Monat willkommen

„Darf ich bitten?“ heißt das früher legendäre Format Tanztee, das am Nachmittag des 26. Januar wiederbelebt werden soll. . Einmal im Monat sollen künftig Tanzbegeisterte im stilvollen Ambiente und bei wechselndem Programm das Tanzbein schwingen. Den Auftakt begleitet Wolfgang Paschold mit der Schwarzatal-Disco.

Schon vier Tage später gibt es die Premiere für die „Show im Löwensaal“. „Grizzlyland“ heißt die Multivisionsshow von Referent und Fotograf Thomas Lange, der am 30. Januar ab 19.30 Uhr über seine Erlebnisse in Kanada und Alaska berichtet.