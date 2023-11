Tausch bei geplanten Straßensperrungen in Saalfelds Zentrum

Die Sonneberger Straße in Saalfeld ist ab Dienstag in diesem Abschnitt gesperrt.

Saalfeld Am Dienstag starten Tiefbauarbeiten in der Sonneberger Straße - das hat Auswirkungen auf die Breitscheidstraße

Rund um den Kreisverkehr am Oberen Tor in Saalfeld gibt es einen Tausch bei den geplanten Sperrungen in Folge von Tiefbauarbeiten: Statt in der Breitscheidstraße, wo im unteren Bereich gebaut werden sollte, wird nun die Sonneberger Straße im Abschnitt zwischen Einmündung Albrecht-Dürer-Straße und Ampelkreuzung Gutenbergstraße/Reinhardtstraße vorgezogen. Die Breitscheidstraße kommt laut einer Information der Stadtverwaltung nun erst im nächsten Jahr dran.

Sperrung zwischen Ampel und Dürer-Straße

In der Sonneberger Straße wird in dem erwähnten Abschnitt ab Dienstag 8 Uhr eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Ampelkreuzung eingerichtet. Außerdem erfolgt eine Vollsperrung für den Fahrverkehr in der Gegenrichtung. Voraussichtlich bis einen Tag vor Heiligabend sollen hier Tiefbauarbeiten zur Störungsbeseitigung und eine Neuverlegung der Stromleitung im Auftrag der Saalfelder Energienetze GmbH erfolgen.

Die Umleitungsführung wird innerörtlich ausgewiesen.

Letzte Sperrwoche in der Jacob-Grimm-Straße

Weitere Straßensperrungen in der Kreisstadt betreffen die Straße vor dem Rathaus und die Ortsdurchfahrt Volkmannsdorf, jeweils für den Zeitraum des Weihnachtsmarktes, die Thomas-Mann-Straße, den Tiefen Weg (beides noch bis 30. November), Hinter den Gärten, Höhe Haus-Nr. 4 im Ortsteil Crösten (bis 24. November). Die letzte Woche der Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Strom- und Gasleitung hat auch in der Jacob-Grimm-Straße begonnen, die in mehreren Abschnitten vollgesperrt war.