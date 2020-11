Technisches Denkmal Lehesten ab sofort mit Audioführer

2020 war für das Technische Denkmal Historischer Schieferbergbau vieles. „Ein Jahr zum Vergessen und des Neubeginns zugleich“, fasst Projektkoordinator Michael Rahnfeld zusammen. Zum Vergessen wegen Corona und dem plötzlichen Tod Helmut Färbers, durch den die Betreiberstiftung mit einem Schlag ohne ihren langjährigen Vorsitzenden da stand. Des Neubeginns, weil es trotzdem weiter ging. „Immerhin betrifft uns der zweite Lockdown nicht mehr“, so Rahnfeld. Denn mit dieser Woche verabschiedet sich das Denkmal in seine fünfmonatige Winterpause. Am Sonntag war der letzte Besuchertag.

Kurz nachdem Färber Mitte Februar gestorben war, kam Corona samt Lockdown und damit eine Saisonverzögerung von drei Monaten. Erst im Juli konnte das Denkmal öffnen. Doch trotz dieses holprigen Starts könne man durchaus zufrieden sein, meint Rahnfeld. „Wir hatten 1900 geführte, sprich zahlende Besucher, was etwa die Hälfte des vorigen Jahres ist. Und das bei verkürzter Saison, reduzierter Führungszahl und ohne sämtliche Gruppenanmeldungen, wie Reisebusse“. Der Erfurter ist sicher: „Auf eine normale Saison ohne Corona hochgerechnet, hätten wir sogar leicht plus gemacht!“.

Trafoturm feiert 100. und wird saniert

Auch am Staatsbruch galten seitdem die bekannten Hygienemaßgaben. „Unsere Besucher waren sehr verständig, es gab überhaupt keine Probleme“, sagt Rahnfeld. Besonders stark sei der Denkmaltag im September mit über 200 zahlenden Gästen gewesen, aber auch eine geologische Sonderführung sei gut angenommen worden.

Ab sofort können Gäste das Gelände auch außerhalb der Saison multimedial erleben: Der neue Audioführer fürs Smartphone ist jetzt online für Android und Apple iOS verfügbar. Auf Deutsch oder Englisch führt er in rund 50 Minuten zu allen Stationen des Denkmals. Es fallen zwei Euro für den Download an, gezahlt wird direkt per Handy. „Zu diesem Zweck gibt es jetzt flächendeckend kostenfreies W-Lan auf dem Gelände“, sagt Michael Rahnfeld. Die geplante interaktive Smartphone-Tour folgt später.

Ganz analog hat sich ebenfalls einiges getan, etwa die Sanierung und Eröffnung der Kompressorenstation mit neuer Ausstellung als Scheitelstelle zwischen dem unteren Denkmalsteil und dem Schacht IV-Komplex. Nächstes Jahr feiert außerdem der Trafoturm direkt daneben seinen 100. Geburtstag und soll saniert werden, allerdings nicht öffentlich zugänglich sein. „Das wäre zu gefährlich“, sagt Rahnfeld. Hierfür stehen noch Fördermittel aus.

Traditionsverein leistete 1.000 Arbeitsstunden

Ansonsten erfolgen 2021 noch kleinere Restarbeiten außen an der Kompressorenstation, während das Fördermaschinenhaus am Schacht IV von außen komplett fertig saniert ist. Damit ist dieses Teilprojekt abgeschlossen. An beiden Objekten haben die Mitglieder des Traditionsvereins Hand angelegt, „insgesamt gut 1000 ehrenamtliche Arbeitsstunden“, sagt Vereinsmitglied Bernd Adolph, selbst ehemaliger Bergmann. Gemeinsam wollen sie nun auch das umfangreiche Archiv von Denkmalstiftung und Traditionsverein sichten und aufbereiten. Der Bestand lagert in einem Raum des Rathauses und umfasst etliche laufende Meter.

Rahnfeld sieht diese Erschließung als Grundlage für mögliche Sonderausstellungen und die weitere wissenschaftliche Forschungsarbeit zum Lehestener Schieferbergbau, etwa durch Studenten wie im Falle der Kompressorenstation.

Ziemlich genau 240 Meter umfasst hingegen das erneuerte Geländer, das das Areal vom ehemaligen Tagebaubereich abtrennt. „Auch hier gilt wieder: Ohne die Mithilfe des Traditionsvereins ginge gar nichts“, betont der Koordinator.

Derweil werden das neue Marketingkonzept und das Wegeleitsystem für Besucher weiterentwickelt und sukzessive umgesetzt. Drei Zugangspunkte zum Areal sollen Touristen künftig auf das Gelände mit seiner vereinheitlichten Beschilderung führen.