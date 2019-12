Beide Orte trennen nur rund fünf Kilometer, diese zu überwinden allerdings ist mit dem Fahrrad problematisch. Weshalb man zwischen Teichel und Teichröda auch kaum Radfahrer sieht. „Auf der Bundesstraße mit dem Rad zu fahren ist lebensgefährlich“, sagt Peter Zien. Der Teicheler steht nicht allein mit dieser Meinung da. Was man sich in Teichel wünscht, ist ein Radweg, auf dem man sicher die Strecke fahren kann.

Die Idee, einen Radweg von Teichel nach Teichröda zu bauen, ist so neu nicht. Schon vor einigen Jahren gab es diesbezüglich einen Anlauf. Sogar Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit beziehungsweise zum Ausmaß des Eingriffes in die Landschaft hat es schon gegeben. Doch passiert ist nichts.

Jetzt, da Teichel ein Ortsteil Rudolstadts ist, kommt wieder Bewegung in die Sache. Es gibt einen Feldweg, der beginnend hinter dem Übungsfußballfeld am Abzweig nach Großkochberg Richtung Teichröda führt. Er könnte ausgebaut werden. Schließlich würde damit auch der beliebte Mühlenradweg, der in einem Teilstück ab Teichröda in Richtung Remda führt, in greifbare Nähe rücken. Allerdings braucht es eine sichere Querung der Bundesstraße.

Suche nach neuen Fördergeldern

Das Amt für Bau und Verkehr hat einen Antrag für den Bau eines Radweges abgelehnt, informierte Bürgermeister Jörg Reichl (BfR). Zur Begründung hieß es, es bestünde keine Notwendigkeit, da der Radweg nur wenig genutzt würde, was eine Zählung ergeben habe. Was auch bedeutet, dass es dafür kein Geld gibt. Das will man so in Teichel nicht hinnehmen. Mit einer Unterschriftenkampagne will man der Forderung nach dem Bau eines Radweges Nachdruck verleihen. Gestartet wurde die Aktion vor gut einer Woche beim traditionellen Scheunenadvent in Teichel. Bis jetzt sind schon mehr als 150 Unterschriften zusammen gekommen. Und die Aktion ist noch in vollem Gange, nicht nur in Teichel, sondern auch in den angrenzenden Ortsteilen. „Die Stadt Teichel, jetzt Stadtteil von Rudolstadt, ist ohne jegliche Radwegverbindung. Die Bürger können sich zum Zweck des Radfahrens nur auf die überaus stark befahrene Bundesstraße 85 Richtung Saale- oder Ilmradweg begeben, was bedeutet, große Gefahren für Leib und Leben auf sich zu nehmen. Das ist nach unserer Auffassung ein unhaltbarer Zustand“, heißt es von den Initiatoren der Unterschriftensammlung.

So soll erreicht werden, dass der bereits vorhandene Wanderweg, welcher in der Nähe der B 85 von Teichel nach Teichröda führt, ausgebaut wird. „Damit würde nicht nur den Hobbyradlern aus Teichel und Umgebung, sondern auch der zunehmenden Zahl an Radtouristen die Möglichkeit gegeben, die sportliche Betätigung ohne Gefahrendruck einer Bundesstraße auszuführen“, heißt es abschließend.

Im Rudolstädter Rathaus wird das Bestreben der Teicheler unterstützt. Nach der jetzt erfolgten Absage will man sich auf die Suche nach anderen Fördermöglichkeiten begeben, beispielsweise über die Tourismus-Schiene. „Wir bleiben da dran. Wir werden so lange Anträge stellen, bis das Geld dafür da ist“, so der Bürgermeister zur Einwohnerversammlung.