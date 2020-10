Tempo 30 am Kindergarten Großkochberg

Nach mehreren vergeblichen Anläufen könnte die vor allem von Eltern und Erziehern geforderte Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h am Kindergarten Großkochberg jetzt Realität werden. Bei einer Begehung mit der Verkehrsbehörde vor Ort sei der entsprechende Bedarf bestätigt worden, sagte Uhlstädt-Kirchhasels Bürgermeister Toni Hübler (CDU) am Dienstagabend in der Sitzung des Gemeinderates in Kirchhasel.

Sowohl die Ergebnisse des zeitweise in diesem Bereich aufgestellten „Smiley“-Messgerätes als auch verdeckte Messungen durch die Polizei hätten ergeben, „dass Tempo 30 an dieser Stelle sinnvoll ist“, sagte Hübler. Die entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung als Voraussetzung für das Ausweisen des Tempolimits stehe allerdings noch aus. Die Straße von Großkochberg in Richtung Clößwitz/Teichel führt unmittelbar an der Kindertagesstätte „Am Sperlingsberg“ vorbei.