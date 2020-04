Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Termin für die Landratswahl im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ist weiter offen

Im Herbst endet die sechsjährige Amtszeit von Landrat Marko Wolfram (SPD). Wann die Wahl eines Nachfolgers über die Bühne gehen soll, ist noch völlig offen. Auch vier Wochen nach der Bitte um Klarstellung hält sich das Land bedeckt.

Der ursprünglich festgesetzte Termin 28. Juni (Stichwahl am 12. Juli) ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Zum einen ist unklar, ob der Verlauf der Corona-Pandemie und die Einschränkungen des öffentlichen Lebens bis dahin so weit zurückgefahren wurden, dass ein geordneter Urnengang möglich ist. Zum anderen fehlen noch Kandidaten. Bisher hat lediglich die AfD mit Brunhilde Nauer eine Kandidatin nominiert. Die CDU, die Maik Kowalleck ins Rennen schicken möchte, und die SPD, die erneut auf Marko Wolfram setzt, kamen wegen des Versammlungsverbots nicht mehr dazu. Nun wird die Zeit knapp. Bis Mitte Mai ist Zeit, einen Kandidaten zu benennen.

Das Schreiben des Landrates, in dem das Landesverwaltungsamt auch gebeten wird, zu prüfen, ob Aufstellungsversammlung und /oder die Wahl selbst per Briefwahlverfahren durchgeführt werden können, datiert vom 19. März. Eine schriftliche Antwort gab es bis gestern nicht. Als wahrscheinlich gilt, dass die Landratswahl auf einen Termin im September verschoben wird.