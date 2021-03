Testen um jeden Preis?

Nächste Woche nun sollen sie millionenfach in den Handel kommen: Corona-Schnelltests für Zuhause. Damit kann praktisch jeder vor dem Verlassen des Hauses auf Nummer sicher gehen. Aber ist das wirklich die Rettung?

Gehen wir mal von einem Preis von geschätzt um die 30 Euro plus x für jeden Test aus, macht das für eine vierköpfige Familie mal eben mindestens 120 Euro. Ziemlich unwahrscheinlich also, dass der Griff zum Stäbchen für die Nase somit für jeden so selbstverständlich wird, wie das Zähneputzen. Ja, die Regierung hat auch kostenlose Tests angekündigt.

Aber, das zeigt die Erfahrung der letzten Monate, davor dürften noch erhebliche bürokratische Hürden liegen, bis jeder welche zu Hause hat. Und wer will eigentlich kontrollieren, dass dann auch alles mit rechten Dingen zugeht?

Keine Frage, es ist gut und richtig, dass es die Schnelltests für jedermann gibt. Sie geben Sicherheit, vor allem im privaten Bereich. Denen, die beim ersten Husten unsicher sind. Dort, wo Familien wieder zusammenkommen wollen. Wenn ich weiß, ich treffe Menschen, die eben nicht allein im Homeoffice sitzen. Ob sie auch für den Einsatz im öffentlichen Leben taugen – bei Reisen, Konzerten, Sportveranstaltungen –, steht auf einem anderen Blatt. Auf jeden Fall sind sie ein erheblicher Baustein, um aus der Misere raus zu kommen.