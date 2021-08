Tetris mit Betonteilen für neue Brücke bei Uhlstädt

Brücken-Tetris mit Betonteilen: Präzisionsarbeit ist derzeit an der Brückenbaustelle der K 113 zwischen Partschefeld und Uhlstädt erforderlich.

Uhlstädt-Kirchhasel. Präzisionsarbeit ist derzeit an der Brückenbaustelle der K 113 zwischen Partschefeld und Uhlstädt erforderlich.

Ein riesiger Kran musste von Uhlstädt rückwärts bis zur Baustelle manövriert werden. Nach ihm rückten Sattelschlepper mit den vorgefertigten Betonteilen ebenfalls im Rückwärtsgang nach. Im engen Tal wurden die Brückenteile über die Bäume bis an den Uhlsbach gezirkelt und dort von den Mitarbeitern der Baufirma Torus GmbH aus Königsee zusammengesetzt.

Wie bei einem großen Tetris-Spiel müssen die tonnenschweren Fertigelemente zentimetergenau eingepasst werden. „Durch die Fertigteile sind wir viel schneller und können die erforderliche Vollsperrung der Straße auf ein Minimum beschränken“, erklärt Tiefbau-Sachgebietsleiter Marko Schönheyd.

So wurde am Dienstag, nur drei Wochen nach Baubeginn, der Deckel auf den künftigen Flussdurchlass gesetzt. In den kommenden drei Wochen werden noch Seitenteile einbetoniert, die Fahrbahn gegossen und die Anschlüsse zur alten Straße hergestellt. Im letzten Schritt erfolgt dann die Montage der Brückengeländer.

Die Vollsperrung soll voraussichtlich Anfang September aufgehoben werden, einen Monat später soll alles fertig sein.

Knapp 180.000 Euro an kreiseigenen Mitteln kostet der Ersatzneubau. „Die alte Brücke befand sich in einem desolaten Zustand und musste ausgetauscht werden“, teilt das Landratsamt mit.

Um den Schülertransport möglichst nicht zu beeinträchtigen, wurde die Vollsperrung in die Sommerferien gelegt. Als Umleitungsstrecke ist der gemeindliche Weg zwischen Partschefeld und Kuhfraß ausgewiesen.