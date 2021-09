Thalia unterstützt Bibliothek Rudolstadt

Rudolstadt. Engagierter Förderverein freut sich über 300 Euro

Das Buchhandelsunternehmen Thalia Mayersche spendet seit Anfang Oktober 2019 für jeden Einkauf, der über die Kundenprogramme erfolgt, für Projekte zur Leseförderung. In diesem Jahr geht der gesammelte Erlös der Thalia Buchhandlung Rudolstadt an den Förderverein der Stadtbibliothek Rudolstadt. Die Spende in Höhe von 300 Euro wurde am Montag an den Förderverein übergeben. Der Förderverein engagiert sich im Zusammenwirken mit der Stadtbibliothek, um die Belange dieser Einrichtung verstärkt ins Bewusstsein der Bürger zu bringen.

Tobias Zober, Vereinsvorsitzender, freut sich über die Spende der Rudolstädter, die aufzeigt, dass ihnen die Bibliothek am Herzen liegt. Denny Funke, Leiter der Thalia Buchhandlung in Rudolstadt, findet das Engagement des Fördervereins der Stadtbibliothek beispielhaft und unterstützt daher gern.