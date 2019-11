Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Theater Rudolstadt veranstaltet Schülertheatertage

Am Theater Rudolstadt finden am 28. und 29. April 2020 die 27. Schülertheatertage statt. Schultheatergruppen aus der ganzen Region haben an diesen Tagen im Schminkkasten die Gelegenheit, sich gegenseitig ihr Können zu zeigen und Impulse für die eigene kreative Arbeit zu bekommen. Alle interessierten Lehrerinnen und Lehrer, die selbst eine Theatergruppe leiten und an dem Treffen erstmals oder zum wiederholten Male teilnehmen wollen, sind am 7. November, 16 Uhr, zu einem Informationstreffen ins Theater Tumult eingeladen.

Veranstaltung unter neuer Leitung

Nachdem Fridolin Zaugg (Spielwerkstatt) in den vergangenen Jahren die Theatertage erfolgreich ausgerichtet hat, übernimmt nun erstmals Theaterpädagogin Friederike Dumke vom Theater Rudolstadt die Organisation. Sie wird beim Informationstreffen über Voraussetzungen der Teilnahme, über Bewerbung und Ablauf wichtige Auskünfte geben und Fragen beantworten. Interessierte Schulen werden gebeten, sich dafür bis zum 1. November unter theaterpaedagogik@theater-rudolstadt.de anzumelden. Die Schülertheatertage werden von der LAG Spiel und Theater in Thüringen e. V. unterstützt.