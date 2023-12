Theaterfans im Dialog in Rudolstadt

Rudolstadt/Saalfeld. Der Publikumsstammtisch am Freitag, 8. Dezember, dient als Treffpunkt für Austausch und Begegnung.

„Uns interessiert, was unser Publikum bewegt“, lässt das Theater Rudolstadt verlauten und lädt am Freitag, 8. Dezember, 21.30 Uhr, wieder zum Publikumsstammtisch ein. Unter dem Motto „Sie sind gefragt!“ besteht für Theaterfans die Möglichkeit, im Anschluss an die Vorstellung von „Hoppeldoppel Wopps Laus“ in der Theater-Bar im Stadthaus mit Gleichgesinnten und der Schauspieldramaturgin Judith Zieprig ins Gespräch zu kommen.

Diesmal steht das Stück „Hoppeldoppel Wopps Laus“ im Mittelpunkt. Theater-Intendant Steffen Mensching schickt in seinem Bertolt-Brecht-Circus sieben Clowns auf die Bühne. Die Stehaufmännchen jonglieren mit allerlei Liedern, Gedichten und Geschichten in der Manege des Lebens. Zwei weitere Themen des Publikumsstammtisches sind die jüngste große Premiere „Die Physiker“ und das Schminkkasten-Stück „Ein Oscar für Emily“. Wer Teil des Publikumsstammtisches ist, der kann alle Neu-Inszenierungen der laufenden Spielzeit kostenlos sehen. Allerdings nur unter der Bedingung, sich nach der Vorstellung auf einen Dialog über das Gesehene einzulassen.

Kontakt über die Dramaturgin Judith Zieprig per E-Mail an dramaturgin@theater-rudolstadt.com oder unter Telefon 03672/450 24 02