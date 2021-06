Theaterwelten Rudolstadt hinterfragt den „Mythos Männlichkeit“

Rudolstadt. Das internationale Festival „Theaterwelten“ in Rudolstadt wird coronabedingt in diesem Jahr digital gefeiert.

Vom 17. bis 20. Juni werden 15 Sessions mit Impulsen aus fünf Weltregionen angeboten.

Die einzelnen Festival-Formate gestalten Künstlerinnen und Künstler als Workshop, Arbeitseinblick und künstlerische Interventionen. Im Anschluss an die Sessions gibt es Raum für Fragen, Antworten und Gespräche. Umrahmt wird das Festival von einem Symposium.

Im Dialog mit Theatermachern aus Deutschland und der ganzen Welt befragen die Teilnehmenden den Mythos „Männlichkeit“ im (Amateur-)Theater, begleitet von praktischen und künstlerischen Impulsen.

Christian Schröter vom Theater-Spiel-Laden Rudolstadt führt während des digitalen Festivals künstlerisch durch das Programm. Die Moderationen wurden am vergangenen Wochenende an zwölf verschiedenen Orten in Rudolstadt von Pressereferent Michael Wirkner gedreht.

Die Theaterwelten werden veranstaltet vom Bund Deutscher Amateurtheater und dem Thüringer Theaterverband – in Kooperation mit der Stadt Rudolstadt.

www.theaterwelten.info