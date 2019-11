Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thomas Spanier über Schauspieler und Hinterhältiges

Thomas Spanier

Theaterleute sind eigenartige Menschen. Sie verdienen ihr Geld mit Dingen, die eigentlich jeder kann: Schauspielern und Klimpern. Wie Profifußballer oder Hortnerinnen haben sie meistens Spaß bei der Arbeit und werden für das, wofür sie bezahlt werden, auch noch beklatscht. Kein Mensch kommt auf die Idee, der Fleischfachverkäuferin zu applaudieren, weil sie ihren Job tut. Aber Künstler müssen doppelt entlohnt werden. Ganz schwierig wird es, wenn die derart privilegierten Schauspieler und Musiker auch noch ihre persönliche Weltsicht in die Stücke einbringen, Probleme der Gesellschaft auf offener Bühne erörtern oder arglosen zahlenden Zuschauern den Spiegel vor Augen halten, dass einem das Lachen im Halse stecken bleibt.

Politisches Theater forderte zu allen Zeiten die Herrschenden heraus, weil es im besten Fall den Finger in Wunden legt. Fürsten und Parteifürsten jeglicher Couleur echauffierten sich über die Jahrhunderte schon über Dreistigkeiten im Theater. Die Angst vor der provokanten Zuspitzung, gepaart mit einer gehörigen Portion Intellektuellenfeindlichkeit hat Tradition, auch in Rudolstadt.

Im Stadtrat hat ein Vertreter der AfD am Donnerstagabend sehr ausschweifend die Mutmaßung geäußert, die Stadt habe den antivölkischen Protest von Theaterleuten bei einem Demokratiefest Mitte Oktober in Rudolstadt finanziell unterstützt. Zwei Tage zuvor hatte ein Kreistagsmitglied derselben Partei im Finanzausschuss erklärt, man müsse über die freiwilligen Aufgaben reden, über Kunst und Kultur. Das Theater Rudolstadt ist dort seit Jahren der größte Ausgabeposten. Wer jetzt eins und eins zusammenzählt, bekommt eine Ahnung, in welche Richtung das zielt. Einschüchtern, bedrohen, zersetzen sind Instrumente aus dem Baukasten aller Hinterhältigen dieser Welt. Ehrlicher wäre es, ins Parteiprogramm zu schreiben: Wenn sich die Theaterleute nicht so benehmen, wie es sich für einen strammen Deutschen gehört, werden sie entlassen. Dann wüsste man wenigstens, woran man ist.