Thüringen feiert seine Porzellangeschichte in Sitzendorf

Im April musste der Tag des Thüringer Porzellans abgesagt werden. Mit dem vergangenen Wochenende war nun ein Ersatztermin gefunden. Endlich konnte das Thüringer Porzellan seinen 260. Geburtstag feiern. Denn genau am 4. Oktober 1760 erhielt Georg Heinrich Macheleid die fürstliche Konzession für die erste Thüringer Porzellanmanufaktur in Sitzendorf. Seitdem prägt Porzellan das Land Thüringen und die Menschen, die damit arbeiten.

Zum Jubiläum putzten die Thüringer Museen nun ihr „weißes Gold“ heraus. 20 Erlebnisorte beteiligten sich im Freistaat mit einem Programm, darunter namhafte Porzellanhersteller wie Kahla, Eschenbach sowie die Aelteste Porzellanmanufaktur Volkstedt. Museen und Ausstellungen wie etwa die Porzellanwelten Leuchtenburg gaben Einblicke in die lange Geschichte des Porzellans in Thüringen.

Sieben Einrichtungen aus dem Landkreis wirken dabei mit, drei davon waren am Samstag über eine Bustour zu erkunden. Höhepunkte dabei war eine Stippvisite bei Porzellankünstlerin Kati Zorn in Cursdorf, deren Figuren modern, witzig, frech, manchmal ein bisschen frivol, aber immer einzigartig und gefühlslebendig sind. Auf der Leuchtenburg führte Bettina Thieme die erste Porzellanfarbe vor. Porzellanmalerin ist für die Gräfenthalerin nicht nur Beruf. Es ist Berufung. Dagegen wurden in der Aelteste Porzellanmanufaktur Volkstedt die geplanten Führungen wegen Corona kurzfristig abgesagt und die Gäste in der Schauhalle empfangen.

Oldtimer und weißes Gold

Der von Meißen ausgehende Rausch nach dem „weißen Gold“ hatte einst überall Handwerker, Tüftler und Alchemisten angestachelt, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. So auch Georg Heinrich Macheleid und Gotthelf Greiner, die 1760 unabhängig voneinander und nahezu gleichzeitig das Geheimnis des Hartporzellans in Thüringen lüfteten.

Der Schwerpunkt in Sitzendorf lag auf der Spitzenbelegerei, einer Technologie, die hier 1884 entwickelt wurde. Während Porzellanmalerin Anett Rother sie vorführte, waren die jüngeren Gäste mit dem Bemalen von Tierfiguren aus Keramik beschäftigt. Als besonders cleverer Schachzug erwies sich die Verbindung vom Tag des Porzellans mit dem 20. Treffen der Oberwirbacher Oldtimerfreunde auf dem Gelände der Manufaktur. So nutzten viele Besucher die Gelegenheit, um die anschaulichen Oldtimern auf zwei- und vier Rädern zu fotografieren.

Die Geschichte des „weißen Goldes“, die in Thüringen anders verlaufen ist als in Meißen und Bayern, rückte für zwei Tage wieder stärker ins Bewusstsein der Menschen. Spürbar waren diese Begeisterung für das Material und der Stolz auf die lange Tradition an ganz unterschiedlichen Stellen.