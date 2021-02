Thüringen-Kliniken auf dem Weg zur Normalität

Die Figurengruppe vor dem Hauptgebäude der Thüringen-Kliniken in Saalfeld trägt noch immer Maske. Allmählich bemüht man sich in dem kommunalen Krankenhaus um eine Rückkehr zur Normalität. Die Schließung zweier Pandemiestationen ist ein erster Schritt in diese Richtung.

Die Erkrankungen folgen mit einem zeitlichen Abstand den Infektionen, die Todesfälle den Erkrankungen. Diese Erkenntnis, die schon fast so alt ist, wie das Coronavirus selbst, bestätigt sich in diesen Tagen an den Thüringen-Kliniken. Seit die Zahl der Neuinfektionen in Saalfeld-Rudolstadt und im Saale-Orla-Kreis zurückgehen, leeren sich auch zusehends die Betten der einst sieben Pandemiestationen. Sorgen bereiten aktuell noch die schweren Verläufe, die eine intensivmedizinische Betreuung erfordern.