Thüringen-Kliniken für bessere Krankenhaus-Finanzierung

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, hat am Donnerstag die Thüringen-Kliniken in Saalfeld besucht. Der Geschäftsführer des Großkrankenhauses, Thomas Krönert, nutzte ebenso wie die Pflegedienstleiterin Sylvia Aschenberner die Gelegenheit, bei der Politik eine Verbesserung der Krankenhaus-Finanzierung und der Situation der Pflegekräfte anzumahnen.

„Die Solidarität im Unternehmen ist bemerkenswert!“

So habe die Corona-Pandemie gezeigt, dass es bei einem Krankenhaus älteren Bautyps schwer sei, auf die Herausforderungen zu reagieren. „In alten Strukturen Separationen zu schaffen, ist extrem schwierig“, erklärte Krönert. Zum Glück sei der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bislang kein Zentrum der Pandemie. 300 Corona-Verdachtsfälle seien bisher in den Thüringen-Kliniken untersucht; 40 Patienten davon stationär aufgenommen worden. Derzeit werden vier Corona-Fälle in den Kliniken behandelt, so der Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken. Krönert lobte diesbezüglich „den Zusammenhalt der Kolleginnen und Kollegen“ im Haus. Es sei mit Corona „ein Ruck durch das Unternehmen gegangen“. Krönert: „Die Solidarität im Unternehmen ist bemerkenswert!“

Gleich bei der Ankunft des Bundesstaatssekretärs erklärte Krönert mit Verweis auf die Walm-Dächer der Saalfelder Krankenhaus-Architektur: „Eine Instandsetzung ist unter den derzeitigen Bedingungen der Krankenhausfinanzierung nicht möglich.“ Gerade im Bereich der Investitionen hapere es. „Eine ordentliche Ausstattung“ sei sehr wichtig. Krönert: „Die Krankenhaus-Investitionsförderung ist dringend überarbeitungswürdig!“ Staatssekretär Westerfellhaus, der nach eigener Auskunft sehr häufig Krankenhäuser besucht, pflichtete ihm bei: „Das ist eine Dauerbaustelle.“

„Es muss an die Pflegekräfte ein Signal kommen“

Westerfellhaus deutete an, eine Lösung könnte eine stärkere Zentralisierung der medizinischen Spitzenversorgung sein. Für „eine neue Hüfte“ würden Patienten durchaus 200 Kilometer zu einem Leistungszentrum fahren. „Man muss sich die Leistung dort abholen, wo sie besonders gut ist.“ Dazu erklärte Krönert: „Für eine flächendeckende Versorgung brauchen wir kleine Häuser.“ Allerdings könne ein Krankenhaus mit 100 Betten „nicht wirtschaftlich arbeiten“. Die Entscheidung darüber müsse die Politik treffen: „Da ist Berlin gefragt“, sagte Krönert. Das zu entscheiden sei „eine zentrale Aufgabe“.

Einen Einblick in die Pflegesituation gaben die Pflegedienstleiterin Sylvia Aschenberner und die Krankenschwester Annett Weidhaas. „Es muss an die Pflegekräfte ein Signal gehen - ein Signal der Umsetzung von Maßnahmen“, erklärte Sylvia Aschenberner. Wie Annett Weidhaas ausführte, stehen nominell für drei Stationsflure mit 60 Betten 42 Pflegekräfte zur Verfügung. Jedoch seien nur noch sieben von ihnen Vollzeit-Kräfte. Eine Kollegin sei seit einem Jahr ersatzlos krank. Auch bei Schwangerschaften gebe es nicht immer Ersatz. Das führe dazu, dass die Wochenarbeitszeit der anwesenden Pflegekräfte „täglich überplant“ werde. Annett Weidhaas : „Auf lange Sicht ist das Raubbau an denen, die noch da sind.“

„Wir können die alten Pferde nicht weiter reiten!“

Bei Staatssekretär Westerfellhaus liefen diese Positionen offene Tore ein: „Mich müssen Sie nicht katholisch machen.“ Er komme selbst aus der Pflege und sei der, der oft warne: „Wir müssen aufpassen, dass die Personal-Untergrenzen nicht zu Standards werden!“ In der Diskussion mit Westerfellhaus mahnte Martin Gebhardt, Geschäftsführer Altenpflege der Diakonie Weimar Bad Lobenstein, an, neue Wege zu gehen, da mehr Personal schlicht nicht vorhanden sei: „Wir können die alten Pferde nicht weiter reiten!“

Westerfellhaus pflichtete dem bei und erklärte, seine Hoffnung sei, dass die Corona-Pandemie wie „ein Beschleuniger in der Strukturdiskussion“ wirke. Abschließend nahm der Bundespflege-Beauftragte eine Einladung von Udo Wolf, Geschäftsführer der Lebensgemeinschaft Wickersdorf an, seine „in Thüringen einzigartige Lebensgemeinschaft in zehn Häusern“ zu besuchen. Westerfellhaus: „Ich komme zu Ihnen.“