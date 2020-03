Über das Wochenende wurde durch Katastrophenschützer des Landkreises auf einer Freifläche neben dem Speisesaal der Thüringen-Kliniken in Saalfeld das Zelt aufgebaut, in dem ab Montag die Untersuchung von Coronaverdachtsfällen erfolgt.

Thüringen-Kliniken in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck im Krisenmodus

Auch wenn sich die Lage im Landkreis am Wochenende nicht so dramatisch entwickelt hat, wie es zu befürchten war, haben die Thüringen-Kliniken Saalfeld-Rudolstadt jetzt die nächste Stufe des Pandemieplanes in Kraft gesetzt. „Wir schalten in den Krisenmodus“, sagten die beiden Klinik-Geschäftsführer Manuela Faber und Thomas Krönert am Sonntag. Dazu gehört ein ganzes Paket von Maßnahmen.

Der härteste Einschnitt für viele Mitarbeiter dürfte eine Urlaubssperre bis zum Ende der Osterferien Mitte April sein. „Dazu haben wir uns schweren Herzens entschlossen, um die notwendigen personellen Ressourcen in den nächsten harten Wochen vorzuhalten“, sagte Krönert. Gleichzeitig hat die Klinikleitung eine Betreuungsmöglichkeit für die Kinder von Mitarbeitern geschaffen. Das Angebot sieht vor, gesunde Kinder zwischen drei und elf Jahren, deren Eltern nicht kürzlich in einem Risikogebiet waren, an den Standorten in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck in Obhut zu nehmen.

Möglichkeit geschaffen zur Betreuung von Mitarbeiterkindern

Am Montag ab 7 Uhr stehen dazu Physio- und Ergotherapeuten des kommunalen Krankenhauses, die sich freiwillig dazu bereiterklärt haben, im Klinikcafé Oase in Saalfeld, in der Tagesklinik Rudolstadt und der Physiotherapie Pößneck bereit, um die Kinder von Ärzten, Schwestern und Pflegern zu betreuen. Frühstück und Wechselsachen sollen mitgebracht werden. Nach einer ersten Befragung betrifft dies allein im Pflegebereich des Krankenhauses rund 140 Kinder, so Manuela Faber. Zur Unterstützung des Klinikbetriebes werden die Auszubildenden der Medizinischen Fachschule Saalfeld eingesetzt, für die der Unterricht ab Dienstag entfällt.

Geändert wird ab sofort auch das OP-Regime. Durchgeführt werden nur noch akut notwendige Operationen. Alle planbaren Eingriffe wie Hüft- oder Kniegelenkoperationen sollen nach Möglichkeit verschoben werden.

Zelt im Klinikhof als neue Anlaufstelle für Virusverdachtsfälle

Im Hof neben dem Speiserestaurant entstand seit Freitag durch Katastrophenschützer des Landkreises auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern ein Zelt, in dem ab sofort potenzielle Träger des Coronavirus untersucht, befragt und getestet werden sollen. Der medizinische Part wird durch eine von der Kassenärztlichen Vereinigung beauftragte Saalfelder Hausarztpraxis übernommen. Die Untersuchung erfolgt wochentags von 8 bis 12 Uhr nach Voranmeldung über den Hausarzt. „Wir sind hier als Klinik in Vorleistung gegangen. Durch die kurzen Wege soll auch der Rettungsdienst entlastet werden“, sagt Krönert. Für Kinder mit Verdacht auf eine Coronainfektion gibt es eine gesonderte Anlaufstelle in der Kinderarztpraxis von Beatrice Nagat, die ihren Sitz im Saalfelder Krankenhaus hat.

Eine Sorge weniger haben indes werdende Eltern, die in diesen Tagen ein Kind erwarten. Weil die Unterstützung während der Entbindung wichtig ist, darf an den Thüringen-Kliniken während der Entbindung eine Begleitperson mit den Kreißsaal. Diese Ausnahme vom ansonsten geltenden Besuchsverbot im Krankenhaus bestätigte am Sonntag die Geschäftsführung.

Angehörige von Patienten, die sich um ihre Lieben sorgen, sie aber nicht besuchen können, erhalten die Möglichkeit, Auskunft über den Gesundheitszustand telefonisch zu erhalten. Dazu soll in der Patientenakte ein Passwort hinterlegt werden.