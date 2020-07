Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringens ranghöchster Soldat in Saalfeld

Oberst Georg Oel ist seit einigen Monaten der Kommandeur des Landeskommandos Thüringen der Bundeswehr– und hat sich vorgenommen, sich überall in den Landkreisen vorzustellen. Unlängst war er laut einer Mitteilung des Landratsamtes als Gast von Landrat Marko Wolfram (SPD) im Saalfelder Schloss, in Begleitung von Oberstleutnant Stefan Wolf, dem Leiter des Verbindungskommandos für Saalfeld-Rudolstadt.

Geredet wurde über aktuelle und zukünftige Bundeswehrstrukturen bis hin zu den Unterstützungseinsätzen der Bundeswehr in der Corona-Pandemie. „Wir sind stolz darauf, dass wir dazu beitragen konnten, Leben zu retten“, stellte Oberst Oel fest. 15 000 Soldaten in Deutschland seien aktiv gewesen, um die Behörden, Verwaltungen und medizinischen Einrichtungen zu unterstützen.

Das Landeskommando Thüringen in Erfurt ist der Ansprechpartner für das Land und die Landkreise in der Zusammenarbeit und Ansprechpartner für die Amtshilfe in Krisenfällen. Derzeit besteht es aus etwa 75 aktiven Dienstposten und 23 Verbindungskommandos mit etwa 150 Reservisten. Im Falle der Einberufung des Krisenstabes wären es dann Oberstleutnant Wolf und seine Kameraden im Kreisverbindungskommando, die als Fachberater Bundeswehr im Krisenstab des Landkreises vertreten sein würden. In Thüringen hat die Bundeswehr zusammen mit Erfurt insgesamt sechs Standorte.