Thüringer des Jahres: Abstimmen für zwei Saalfeld-Rudolstädter

Im Mai war Günter Vorsatz aus Reitzengeschwenda von der Thüringer Ehrenamtsstiftung und MDR Thüringen als „Thüringer des Monats“ ausgezeichnet worden, im September folgte mit Hans-Jürgen Mortag aus Rottenbach ein zweiter Engagierter aus hiesigem Landkreis. Jetzt sind beide Männer im Rennen um den Titel „Thüringer des Jahres“, der den drei Erstplatzierten 2000, 1500 und 1000 Euro zu Gunsten ihrer Vereine, Initiativen oder Organisationen beschert.

Vorsatz ist als langjähriger Vorsitzender des Imkervereins Wurzbach und Umgebung Frankenwald unermüdlich für das Wohl der Bienen im Einsatz, berät Imkerfreunde und wirbt bei jeder Gelegenheit für den Bienenschutz. Mit seinen Fachkenntnissen rund um die Bienenzucht ist er ein geschätztes Vorbild.

Mortag will die alten Streuobstbestände in der Heimat wieder einer breiten Öffentlichkeit vermitteln. Der Pomologe aus Leidenschaft hat die Streuobstinitiative Ostthüringen mit gegründet und leitet den Streuobst-Stammtisch in Saalfeld-Rudolstadt. Als mittlerweile über Thüringen hinaus bekannte Schlüsselfigur reist er jeden Herbst mit seinen Sortenschauen mit bis zu 300 Apfelsorten durch die Lande und gibt in Kursen seine Tipps zur richtigen Veredlung und Pflege traditioneller Streuobstbäume weiter.

Online-Voting: www.mdr.de/s/tdj Wer lieber telefoniert, kann für Günter Vorsatz unter 0137/100 11 05 stimmen, für Hans-Jürgen Mortag unter 0137/100 11 09. (Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem deutschen Festnetz, maximal 42 Cent aus Mobilfunknetzen.)