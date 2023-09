Thüringer Folkloretanzensemble lädt zum Tag der offenen Tür in Rudolstadt

Rudolstadt. Interessierte können am Samstag erste Schritte auf der Tanzfläche ausprobieren.

Lust auf eine ordentliche Portion Tanzbegeisterung und jede Menge Schwung? Beides gibt es am 2. September im Trainingszentrum des Thüringer Folkloretanzensembles in der Klinghammerstraße 2a in Rudolstadt zu erleben. Die Tänzerinnen und Tänzer öffnen die Türen ihres Probensaals und laden alle Interessierten zwischen 10 und 16 Uhr ein.

Am Samstag werden alle Tanzgruppen ihre Fähigkeiten zur Schau stellen und Einblicke in ihre Trainings gewähren. „Wir suchen immer nach tanzbegeisterten Kindern und Jugendlichen, die mit uns die Tanzfläche erobern wollen“, sagt Karin Arnold, Leiterin des Ensembles. „Der Tag ist die perfekte Möglichkeit, um bei uns reinzuschnuppern und schon mal die ersten Schritte selbst auszuprobieren.“ Und natürlich sind auch alle Eltern, Großeltern und Freunde eingeladen, zuzuschauen und mitzumachen.

Und gleich noch ein Termin kann im Kalender vermerkt werden: Am Abend des 23. September lädt das Ensemble gemeinsam mit anderen Tanz- und Musikgruppen aus der Region zu Wein und gemeinsamen Tanz in die Bauernhäuser ein. Nachdem die neue Veranstaltungsreihe im Mai eine sehr erfolgreiche Premiere mit zahlreichen Besuchern feierte, freue sich das Ensemble erneut auf einen gemütlichen Tanzabend zum Mitmachen.

Das Thüringer Folkloretanzensemble hat sich seit mehr als 60 Jahren die Pflege Thüringer und deutscher Folklore auf die Fahnen geschrieben, wie es in einer Mitteilung heißt. Mit ihren Programmen bereichern sie zahlreiche Veranstaltungen in Rudolstadt, Deutschland und sogar international. Erst in diesem Sommer reiste eine Kindertanzgruppe nach Rumänien und die Erwachsenen präsentierten ihr Können in Italien. red