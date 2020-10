Thüringer Improvisations-Star eröffnet Saalfelder Jazztage

Eins vorweg: Es wird sicher sein. Die Gefahr, sich bei den 35. Saalfelder Jazztagen mit dem Corona-Virus anzustecken, werde auf ein Minimum reduziert, versichert der Chef des Kulturbetriebes Meininger Hof, Tobias Fritzsche, am Mittwoch. Dafür sorge eine ausgeklügeltes Sicherheitskonzept, das Vorsicht und Vergnügen in ein annehmbares Verhältnis zueinander setzen soll. Zudem, so der Meininger-Hof-Chef: „Nach aller Logik“ dürften die Corona-Zahlen in Saalfeld-Rudolstadt auch in zwei Wochen noch nicht in die Höhe geschnellt sein. Fritzsche: Die Jazzfans können in Saalfeld „noch nahezu risikofrei eine Veranstaltung besuchen“.

„Peabody & Mudrich“ kommen nicht nach Saalfeld

Doch bevor die diesjährigen Jazztage mit einer „Ouvertüre zum Warmmachen“ der Musiker von „Chazzon“ bei Schier Optik in der Saalstraße 6 beginnen, musste Tobias Fritzsche zunächst eine schlechte Nachricht verkraften: Das Duo „Peabody & Mudrich“ - Dave Peabody und Regina Mudrich - haben wegen der Gefahren der Corona-Pandemie ihre gesamte Tour gecancelt. „Dafür haben wir absolutes Verständnis“, erklärte Fritzsche. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Absage werde das für Freitag, dem 30. Oktober, geplante Konzert allerdings komplett ausfallen: „Es gibt keinen Ersatz, der Vorlauf ist zu kurz“.

Ebenso ausfallen wird der traditionelle Frühshoppen der Jazztage am letzten Sonntag im Restaurant „Pappenheimer“, informiert der Meininger-Hof-Chef. Dieser Jazz-Frühshoppen sei bisher immer eine der beliebtesten Veranstaltungen gewesen. „Aber das enge Beieinandersitzen ist in Corona-Zeiten nun einmal nicht möglich.“

Der Thüringer „ist wirklich ein angehender Star!“

Das Eröffnungskonzert der 2020er Jazztage bietet für Fritzsche, wie er durchblicken lässt, auch schon den ganz persönlichen musikalischen Höhepunkt. Am Samstag, dem 24. Oktober, spielt der in Breitenworbis geborene und in Weimar lebende Thüringer Martin Kohlstedt im Meininger Hof. Fritzsche schwärmt, denn Kohlstedt spielt keine fertigen Stücke, sondern improvisiert an Flügel und Synthesizer. Mit der so live entstehenden Musik begeisterte der 32-Jährige schon tausende Zuhörer in großen Sälen. So füllte der Musiker den großen Saal der Hamburger Elbphilharmonie. Im Jazztage-Flyer heißt es, Kohlstedt wage „ein provozierendes Spiel am Rande der eigenen Kontrolle“. Fritzsche sagt: „Er ist wirklich ein angehender Star!“

Auch im Jugend- und Freizeitzentrum Gorndorf wird es 2020 Jazz geben, so am Sonntag, dem 25. Oktober, mit dem Duo Stiehler/Lucaciu. Ihr Auftritt ist mit „Unterm Sternenhimmel“ überschrieben und wenn die Nacht sternenklar ist, können sich die Besucher nach dem Konzert in der Sternwarte des Stadtteilzentrums noch einen Teleskop-verstärkten Blick in die Weiten des Alls gönnen.

Zum Abschluss spielen internationale Jazz-Stars

Internationale Stars geben am Samstag, dem 31. Oktober, das Abschlusskonzert der Jazztage. „Echoes of Swing“ spielen seit 20 Jahren in unveränderter Besetzung. Sie zählen zur Spitze der internationalen Jazzszene, was zahlreiche Preise belegen, etwa der Preis der deutschen Schallplattenkritik.

Der Meininger-Hof-Chef macht darauf aufmerksam, dass die Karten aufgrund des großen Sicherheitsabstandes zwischen den Sitzplätzen stark limitiert sind. Insgesamt sind laut Fritzsche bei den vier Konzerten der 35. Saalfelder nur 400 Karten zu erwerben. Gleichwohl seien noch Karten zu haben, viele Saalfelder entschieden sich relativ kurzfristig. Fritzsche lockt: Man könne am Platz die Gesichtsmaske abnehmen und es sei auch kein Nachteil, im Konzert zu keiner Zeit Gefahr zu laufen, den Ellenbogen eines ihm Fremden spüren zu müssen.