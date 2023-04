Thüringer Linke für Halbstundentakt auf der Saalbahn

Nahverkehrszüge von Abellio und Deutscher Bahn "parken" auf dem Bahnhof in Saalfeld. Bisher sichern sie im Halbstundentakt eine Verbindung auf der Saalfeld in Richtung Jena.

Sömmerda/Saalfeld Einstimmiger Parteitagsbeschluss für Ersatzlösungen nach Wegfall des Franken-Thüringen-Express ab Dezember

Der Wegfall des Franken-Thüringen-Expresses auf der Bahnstrecke durch das Saaletal

ab Dezember wurde am Wochenende auf dem Landesparteitag der Thüringer Linken in Sömmerda thematisiert. "In einem durch den Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt eingereichten Antrag sprachen sich die Delegierten für die Aufrechterhaltung des Halbstundentaktes zwischen Saalfeld und Jena sowie für eine Nutzung der Intercity-Züge mit Nahverkehrstickets und somit auch dem neuen 49-Euro-Ticket aus", heißt es in einer am Sonntag verbreiteten Mitteilung der drei betroffenen Kreisverbände. Der Antrag sei einstimmig angenommen worden.

Durch die fehlende Kompensation der Linie fällt der bisherige Halbstundentakt zwischen Saalfeld und Jena mit dem Fahrplanwechsel weg. Dafür sollen fünf von ursprünglich acht geplanten Zugpaaren von InterCity-Zügen auf der Saalbahn verkehren, die aber nicht durch Nahverkehrskunden genutzt werden können. Dagegen regt sich seit geraumer Zeit Widerstand mehrerer Bahnbündnisse, aber auch von Kommunal- und Landespolitikern. Zuletzt hatten mehr als 460 Personen eine entsprechende Online-Petition mitgezeichnet.

Wichtige Verbindung zwischen Jena und Saalfeld

Sascha Krüger, Vorsitzender des Kreisverbandes Saalfeld-Rudolstadt, merkt zum nunmehrigen Beschluss der Linken an: „Ich freue mich, dass der Landesparteitag unserem Antrag einstimmig gefolgt ist. Die schnelle und regelmäßige Anbindung des Städtedreiecks Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg nach Jena ist nicht nur für Berufspendler und den Tagestourismus, sondern auch für Studierende unserer Region von enormer Bedeutung.“

„Die medizinischen und kulturellen Einrichtungen Jenas müssen auch ohne PKW erreichbar sein, deshalb ist eine starke Saalbahn auch für den Saale-Holzland-Kreis

wichtig“, fügt Ralph Lenkert, Bundestagsabgeordneter der Linken für Ostthüringen,

hinzu. Jens Thomas, Vorsitzender des Stadtverbandes Jena, bemerkt abschließend: „Auch für Jena ist die Beibehaltung des Taktverkehrs auf der Saalbahn von großer Wichtigkeit, um die Verbindung der beiden Wissenschaftsstandorte Jena und Halle aufrechtzuerhalten.“