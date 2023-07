Thüringer Meer wird zum Hauptakteur bei "Unterwegs in Thüringen"

Reisejournalisten aus ganz Deutschland dieser Tage bei einer Visite am Hohenwarte-Stausee in Begleitung von Landrat Marko Wolfram (SPD, Mitte) und Unterwellenborns Bürgermeisterin Andrea Wende (Freie Wähler, Zweite von links).

Saalfeld Ausstrahlung der Sendung am 5. August im MDR - Reisejournalisten berichten von unvergesslichen Erlebnissen in Saalfeld-Rudolstadt

Wasser spielt die Hauptrolle in den nächsten beiden Folgen der beliebten "Unterwegs..."-Reihe im MDR-Fernsehen: Zunächst geht es in "Unterwegs in Sachsen" an diesem Sonnabend ab 18.15 Uhr um "Dresdens maritime Meile", eine Woche später rückt am 5. August bei "Unterwegs in Thüringen" das Thüringer Meer in den Fokus. Einen Ausblick auf die von Steffi Peltzer-Büssow moderierte Folge gab Michael Wenkel, Redaktionsleiter beim MDR-Fernsehen, dieser Tage schon bei einer Fahrt mit der Fahrgastschifffahrt Hohenwarte an Bord eines Motorschiffes der Stausee-Flotte von Falko Tiesel.

Der Ausflug auf dem Thüringer Meer war Teil einer mehrtägigen Entdeckungs- und Erlebnisreise zu Sehenswürdigkeiten im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt durch Mitglieder der Berliner Reisejournalisten-Vereinigung CTOUR, die nun ihre Veröffentlichungen in verschiedenen Medien vorbereiten. „Es war eine außergewöhnlich interessante und perfekt organisierte Pressereise durch einen ebenso schönen wie vielfältigen Landkreis im ‚Grünen Herzen Thüringens‘“, so Ewald König, Mitglied der Bundespressekonferenz, Chef eines internationalen Korrespondentenbüros sowie Moderator von TV Berlin.

Austausch in Sachen Tourismus im Saalthal Alter

Bei einem Treffen mit Landrat Marko Wolfram (SPD) und Unterwellenborns Bürgermeisterin Andrea Wende (Freie Wähler) in der Alterbucht des Hohenwarte-Stausees konnten sich die Reisejournalisten in Sachen Tourismus austauschen, berichtet Hans-Peter Gaul. Der Ex-Saalfelder und Ehrenpräsident der Reisejournalisten-Vereinigung CTOUR hatte die vom Landkreis in Kooperation mit der Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH organisierte Pressereise initiiert.

Auf dem erfolgreich wiederbelebten Schloss Eichicht habe es ein Kennenlernen "mit dem außerordentlich engagierten Schlossherren Max Buchholz und seinen ambitionierten Visionen" gegeben, berichtet der Berliner. Spannend sei auch das Gespräch mit der Direktorin der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, Doris Fischer, auf der Heidecksburg in Rudolstadt gewesen.

Hans-Peter Gaul zieht positive Bilanz der Tour

Unvergessliche Erlebnisse habe es zudem bei der Fahrt im Cabrio-Wagen der Thüringer Bergbahn sowie bei Besuchen des Fröbel-Museums in Oberweißbach, des Maschinenhauses im Pumpspeicherwerk Hohenwarte II sowie des Flößermuseums in Uhlstädt gegeben. "Mit dem einzigartigen Panoramablick vom neuen Kulm-Berghaus auf Saalfeld hieß es Abschied nehmen von einer Region, deren zahlreiche touristische Perlen baldmöglich in ein noch zu schnürendes Paket für künftige Touristen aus nah und fern gepackt werden sollten", bilanziert Gaul.

Mit einem zünftigen „Glück auf!“ hatte man zum Start der Landkreis-Tour das nunmehr 30-jährige Jubiläum des Guinnessbuch-Eintrags der Feengrotten als „farbenreichste Schaugrotten der Welt“ gewürdigt und dabei bereits den Blick auf das 2024 anstehende 110. Jubiläumsjahr der Feengrotten geworfen. "Dann kann ich auch persönlich auf nunmehr 25 Jahre als Ehren-Grottenführer meiner Heimatstadt zurückblicken", so der immer noch rührige Ex-Redakteur der Fernsehzeitschrift "FF dabei", der im vorigen Jahr seinen 80. Geburtstag feiern konnte.