Thüringer Mobilitätsexperten besuchen das TITK in Schwarza

Thomas Reußmann (links), Abteilungsleiter Textil- und Werkstoff-Forschung am TITK, führt die Gäste vom Thüringer Innovationszentrums Mobilität (ThIMo) durchs Technikum in Schwarza.

Rudolstadt/Ilmenau Institute aus Rudolstadt und Ilmenau loten Möglichkeiten der Zusammenarbeit und künftige gemeinsame Forschungsfelder aus

Er stand schon lange auf der Agenda, nun kam er endlich zustande: ein Besuch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Thüringer Innovationszentrums Mobilität (ThIMo) am Thüringischen Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung (TITK). "Zwischen den Partnern aus Ilmenau und Rudolstadt besteht eine langjährige Kooperation, die das Zusammenwirken des TITK mit der TU Ilmenau und dem dort ansässigen Fachgebiet Kunststofftechnik hervorragend ergänzt", heißt es in einer Mitteilung des in Schwarza ansässigen Instituts.

Bei ihrem Besuch in Rudolstadt erhielten die von Matthias Hein angeführten Gäste nun einen Einblick in die wirtschaftsnahe Forschung, bei der man speziell im Bereich Leichtbau und Verbundwerkstoffe eng zusammenarbeitet. Mit diesem Brückenschlag zwischen Grundlagenforschung und anwendungsorientierter Industrieforschung werden gemeinsam Innovationen vorangetrieben. Ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt: Diese Kooperation hilft auch redundante Investitionen in Forschungsinfrastruktur zu vermeiden.

Ressourcen und Fachwissen werden gebündelt

So ging am TITK im Herbst 2020 eine Platten-Extrusionsanlage für gemeinsame Leichtbau-Projekte in Betrieb. Aktuell ist eine weitere Pilot-Anlage in Vorbereitung, mit der eine Wertschöpfungskette für faserverstärkte UD-Tapes aufgebaut werden soll. „Indem Ressourcen und Fachwissen gebündelt werden, können wir die Effizienz unserer Forschungsprojekte steigern und die Ergebnisqualität erhöhen. Von der durchgängigen Forschungswertschöpfungskette mit starkem Transferfokus profitieren insbesondere unsere Industriepartner, welche durch innovative Produkte und Prozesse an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen“, sagt TITK-Direktor Benjamin Redlingshöfer.

Mit der ab 2025 in Kraft tretenden neuen EU-Verordnung zur verpflichtenden Rücknahme und Verwertung von Alttextilien wird der Fokus auf die Textilindustrie und die Anforderungen an die Kreislaufwirtschaft weiter steigen. Darin sehen auch das ThIMO und das TITK großes Potenzial für ihr gemeinsames Wirken. Schließlich können dank moderner Recyclingtechnologie aus Alttextilien zum Beispiel auch Zellulose-Filamente für neue Leichtbauanwendungen entstehen.

Bei der anschließenden Technikumsführung durch Thomas Reussmann und Florian Puch wurden bereits erste Ideen für weitere zukünftige Forschungsvorhaben beider Partner andiskutiert.