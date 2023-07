Thüringer Netkom übernimmt lokalen Kabelnetzbetreiber TV Königsee

Blick über die Dächer von Königsee. Im Rahmen des Glasfaserausbaus in in der Rinnestadt übernimmt die Thüringer Netkom jetzt die Firma TV Königsee und damit auch deren Bestandskunden.

Königsee Eckhard Möbius übergibt Kabelnetz und Bestandskunden an den Telekommunikationsdienstleister der TEAG

Mit der Entscheidung des Königseer Stadtrates, den flächendeckenden Glasfaserausbau in Königsee gemeinsam mit der Erfurter Firma Thüringer Netkom GmbH anzugehen, wurde auch der lokale Kabelnetzbetreiber TV Königsee von der Netkom übernommen. Damit sei eine weitere Grundlage für das Glasfasernetz gelegt, denn nach erfolgtem Ausbau, könnten alle Kunden von TV Königsee einfach zu Highspeed-Internet auf Glasfaserbasis wechseln, heißt es in einer Mitteilung der Netkom.

Weiterhin werden im Rahmen des Glasfaserausbaus auch bestehende Infrastrukturen von TV Königsee sowie auch Leerrohre der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG mit genutzt, um mögliche Beeinträchtigungen durch die anstehenden Ausbauarbeiten gering zu halten. „Ich bin froh, dass die Thüringer Netkom das über Jahrzehnte entstandene Kabelnetz und die Bestandskunden übernehmen wird und damit alles in der Thüringer Familie bleibt“, wird Eckhard Möbius in der Mitteilung zitiert, Inhaber von TV Königsee und ehrenamtlicher Vorsitzender des Stadtrates.

Betroffene sollen zeitnah informiert werden

Hendrik Westendorff, Geschäftsführer der Thüringer Netkom, ergänzt: „Wir werden die bewährten Angebote und den Service vor Ort durch die Firma Möbius weiterführen sowie alle Bestandskunden auf die Reise in die neue Glasfaserwelt mitnehmen“. In den nächsten Wochen sollen alle Bestandkunden informiert, mit Eigentümern und Wohnungsunternehmen gesprochen werden, um den Fahrplan abzustimmen.

Die Thüringer Netkom GmbH ist der Telekommunikationsdienstleister der TEAG Thüringer Energie AG. Das inzwischen in Erfurt ansässige Unternehmen verfügt über ein Glasfasernetz von über 6600 Kilometern Länge mit mehr als 200.000 Faserkilometern.