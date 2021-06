Thüringer Polizist wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs einer Neunjährigen verhaftet

Saalfeld/Warnemünde. Gegen einen Polizisten aus Thüringen besteht der dringende Tatverdacht des sexuellen Missbrauchs einer Neunjährigen. Der 54-Jährige wurde in Warnemünde festgenommen. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs ist am Mittwoch ein Polizist aus dem Raum Saalfeld verhaftet worden. Gegen den Beamte hätten die Ermittlungen den dringenden Tatverdacht ergeben, ein neunjähriges Mädchen missbraucht zu haben, informierte die Landespolizeidirektion Erfurt am Donnerstagnachmittag.

Das Mädchen soll sich am Montag ihrem Vater anvertraut haben, der unmittelbar darauf Anzeige bei der Landespolizeiinspektion Saalfeld erstattet. In dieser Dienststelle soll auch der beschuldigte Beamte tätig gewesen sein.

Das Amtsgericht Gera erließ am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Beamten erlassen. Mit Hilfe des Zielfahndungskommandos beim Landeskriminalamt Erfurt konnte der Beschuldigte am Abend gegen 21 Uhr in Warnemünde (Mecklenburg-Vorpommern) festgenommen werden.

Unterstützt wurden die Thüringer Fahnder von der Kriminalpolizei in Rostock. Am Donnerstagnachmittag wurden dem 54-Jährigen Polizisten der Haftbefehl verkündet.

