Thüringer Tapas und ein Burger aus Kloßteig

Geht urig-traditionell und modern zusammen? Martina Zahn hat es ausprobiert. Seit Mai 2016 leitet die gelernte Architektin und Inhaberin eines Brautmodengeschäfts aus Saalfeld den traditionsreichen Ratskeller in den Gewölben des Rathauses. „Wir wollen Thüringer Küche modern interpretieren’“, sagt die 46-Jährige.

So heißen die Vorspeisen auf der Ratskeller-Karte zum Beispiel „Thüringer Tapas“ und inspiriert von den bekannten Vorspeisenhäppchen aus der spanischen Küche. Zur Thüringer Bachforelle gesellt sich da auch ein vegetarischer Burger, bei dem die Gemüsefrikadelle zwischen zwei Brötchen aus Kloßteig liegt. „Seit diesem Jahr auf der Karte. Der Burger ist zu 100 Prozent selbst gemacht“, sagt Küchenchef Sven Plewnia. „Unser Motto ‘der Geist der Kochkunst’ bedeutet, den Wert unserer Lebensmittel zu erkennen, zu schätzen und damit bestmöglich zu arbeiten“, erklärt Martina Zahn.

Kloßbüffets und Gans zum Mitnehmen

Zum ersten Sonntag im November starten wieder die beliebten Kloßbüffets. Auch das Angebot „Gans to go“, also eine ganze Gans zum Mitnehmen für daheim, kehrt zum Martinstag zurück. „Danach wurde ich wirklich sehr häufig gefragt“, sagt Martina Zahn. Beim Kloßbüffet gibt es zu der runden Thüringer Leibspeise verschiedene Braten. „Wenn ein Kind keine Klöße mag, bekommt es natürlich trotzdem gerne Pasta“, erklärt die Chefin, die außerdem seit 13 Jahren einen Cateringdienst betreibt.

Auch die Einrichtung zeigt den Spagat zwischen traditionellem und modernem Ambiente. Hier kamen Zahn ihre Erfahrungen aus dem Hauptberuf zugute. „Die kleinen Zweieremporen am Fenster sind besonders bei Paaren begehrt“, empfiehlt die Gastronomin. Gesellschaften wählen gerne die „Filzlaus.“ Martina Zahn erläutert: „Früher durften sich die Kutscher in diesem Raum ausruhen, solange die Herrschaften speisten. Kutscher trugen damals häufig Filzmützen, in denen sich oft Läuse einnisteten“. Auf den sehenswerten Wandgemälden ist das namensgebende Insekt verewigt.