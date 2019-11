Thüringer Traditionslieder im irakischen Kurdistan

Aufgetreten ist Ina Minkmar-Hennig alias Humoristin Herta von der Bergbahn (mit Michael Traut die musikalischen Rennsteigkusteln) schon auf vielen Bühnen unter normalen und außergewöhnlichen Bedingungen. Doch diese Woche in Kurdistan wird für die Lichtenhainerin ebenso unvergessen bleiben wie für ihre Mitreisenden. Außer ihr waren Johannes Weindl, der Sommerhitkönig 2017 aus „Immer wieder sonntags“, Duettpartner Michael Traut, Johannes’ Eltern Johann und Ilse Weindl, seine Tante Marianne Kargl und zwei treue Fans von Weindl, Rolf Henne und Frau Ute, dabei.

Ihr Gastgeber ist inzwischen längst nicht mehr nur Eingeweihten ein Begriff: Gunter Völker, früher Bundeswehrsoldat und auf Einsätzen in Afghanistan und dem Irak, gebürtig aus dem thüringischen Bad Tabarz. Er hat nicht nur in Kundus vor über zehn Jahren ein deutsches Gasthaus eröffnet, das unterdessen wieder schließen musste, sondern auch in Erbil. Und er veranstaltet jedes Jahr ein zünftiges Oktoberfest.

Der Moment, in dem sie gezögert habe, eine Einladung in den Nordirak anzunehmen, ging bald vorbei, erzählt sie. Neugier und Entdeckungsfreude auf fremde Eindrücke gehören zu ihrem Naturell. Aber Erbil, die nordirakische Stadt, von der man nicht genau weiß, ob sie nun gerade sicher, umkämpft, bedroht oder nichts von alldem ist? „Ich habe mich darauf verlassen, dass unser Gastgeber Gunter Völker weiß, was er tut”, sagt sie schmunzelnd.

Tagebuch für alle Eindrücke

Sie ahnte, dass es Eindrücke im Übermaß geben würde: Beinahe jedes Detail hat sie in ein Tagebuch geschrieben.

Und was dort wie eine erwartbare Fernreise beginnt, ändert sich schnell, als die Reisegesellschaft nach einem Zwischenstopp in Doha (Katar) in Erbil landet, der Hauptstadt der Autonomen Provinz Kurdistan des Irak. Sie hat mehr Einwohner als Frankfurt/Main und ist mit der Zitadelle im Ort einer der anerkannt ältesten Siedlungsplätze der Menschheit.

Da haben sie schon mehrfach aufgeatmet, als Johannes Wendls steirische Harmonika – eine Art Akkordeon – nach eingehender Röntgendurchleuchtung als Handgepäck mitdurfte.

Schnell waren alle von orientalischem Flair und Trubel umfangen, und waren froh, sich bei Gastgeber Gunter Völker im „Deutschen Hof“ erholen zu können. Der war schon sehr gespannt, wie seine Idee, Weindl und die Rennsteigkusteln als musikalisches Programm zu engagieren, beim Oktoberfest-Publikum ankommen würde.

Zum Auftakt gab es einen gemeinsamen Einmarsch der Musiker und ganz klassisch einen Bieranstich. Der zweite Oktoberfest-Tag begann mit einem Frühschoppen im Biergarten. Abends wurde weiter gefeiert – mit Italienern, Russen, Deutschen aber natürlich auch Einheimischen.

Auftritte bei den Peschmerga

Noch mehr als diese Auftritte haben Ina Minkmar aber noch andere Anlässe berührt, bei denen eigene Lieder nicht fehlen durften, etwa auf einer Tour rund um die Hauptstadt, wo sie auch für Kämpfer der Peschmerga-Streitkräfte musizierten.

Ausflüge ins Umland führten Ina Minkmar und ihre Freunde auch nach Lalisch, für die Jesiden der heiligste Ort und das Zentrum der Schöpfung, auf einige Berge und zu Camps, in denen Flüchtlinge leben, die wegen des Islamischen Staats (IS) Haus und Heimat verlassen mussten. Auf dem Programm standen ein Besuch beim Radiosender Babylon mit Interview und Live-Auftritt, Einkaufstouren und viele kulinarische Entdeckungen nebst diverser Verdauungsrebellionen, Erholung im Swimming-Pool und wohltuende Massagen, aber auch Stress mit eiskalt gestellten Klimaanlagen.

Vor allem aber zu den Menschen in Erbil, die sich um die Musiker und ihre Begleiter kümmerten, entwickelten sich bald kleine Freundschaftlichen, was das Abschiednehmen nicht leicht machte.