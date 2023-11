Tierschützer kritisieren Hubertusmesse im Schwarzatal

Die Jagdhornbläser aus Herschdorf begleiteten vor drei Jahren den Gottesdienst zur Hubertusmesse in Meuselbach musikalisch. Tierschützer kritisieren die Veranstaltung, die an diesem Freitag wieder stattfinden soll.

Schwarzatal Töten mit kirchlichem Segen ist nach Ansicht von PETA nicht mit christlicher Ethik vereinbar

Am Freitag findet in der Kirche Meuselbach ab 18 Uhr eine Hubertusmesse statt. Die Tierschutzorganisation PETA kritisiert die Veranstaltung und die Verantwortlichen der Kirchengemeinde Meuselbach-Schwarzmühle scharf. "Hubertusmessen finden jährlich zur Erinnerung an den Heiligen Hubertus von Lüttich statt und werden vornehmlich von Jägerinnen und Jäger mitverantwortet und besucht. Die vermeintliche Legitimation der Jagd durch die Messe ist PETAs Ansicht nach nicht mit der christlichen Ethik vereinbar, das Leben zu achten", heißt es in einer Mitteilung.

Messen sind häufig Auftakt für Drückjagden

Zudem bildeten Hubertusmessen häufig den Auftakt "zu den grausamen Drückjagden". Dabei ziehen Hobbyjägerinnen und Hobbyjäger vor allem im Herbst und Winter durch die Wälder, um Tiere zu hetzen und zu töten. Die Tierrechtsorganisation appelliert nun an die Kirchenverantwortlichen, sich künftig von den gewaltverherrlichenden Messen zu distanzieren.





„Einen Gottesdienst zu veranstalten, der Jagdausübenden symbolisch den Segen für das sinnlose Töten wehrloser Mitgeschöpfe gibt, sendet ein völlig falsches Signal“, kritisiert Peter Höffken, Fachreferent bei PETA. „Kirchen müssen für die Bewahrung der Schöpfung eintreten, nicht für ihre Zerstörung. Die Hubertusmesse verkennt, dass der heilige Hubertus vom Jäger zum überzeugten Jagdgegner wurde. Wir appellieren an die Verantwortlichen der Kirchengemeinde, sich mit der Grausamkeit und der Sinnlosigkeit der Jagd auseinanderzusetzen.“