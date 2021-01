Tipps zum beruflichen Wiedereinstieg

Die Saalfelder Arbeitsagentur bietet eine Telefonsprechstunde zum beruflichen Wiedereinstieg nach Pflege- und Elternzeit an.

Saalfeld. Die Agentur für Arbeit informiert: Wer Familie und Beruf unter einen Hut bekommen muss, steht vor ganz besonderen Herausforderungen.

Ist jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt, um sich auf die Suche nach einer neuen Arbeitsstelle zu begeben? Wie findet man die passende Stelle für sich? Wer kann beim beruflichen Wiedereinstieg unterstützen? Welche Chancen und Risiken sind mit der Arbeit im Homeoffice verbunden? Welche familienunterstützenden Leistungen gibt es und wo findet man Informationen darüber?

Zu diesen und weiteren Fragen bietet die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Manuela Schrodt, am 21. Januar von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, eine Telefonsprechstunde an, Telefon: 03641 379 621.