TITK-Gruppe unterstützt junge Forscher in Rudolstadt

Rudolstadt Mit einer Spende von 2700 Euro sollen Talente frühzeitig für Wissenschaft und Technik begeistert werden

Für das TITK - Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung Rudolstadt e.V. und die beiden mit ihm verbundenen Unternehmen OMPG mbH und smartpolymer GmbH ist es inzwischen eine gute Tradition, eine regionale Einrichtung mit einer Weihnachtsspende zu unterstützen. Nach dem Kinderhospiz Mitteldeutschland, der Fürstin-Anna-Luisen-Schule Bad Blankenburg und dem Rudolstädter Gymnasium Fridericianum wird in diesem Jahr das Schülerforschungszentrum im IGZ mit einer Zuwendung bedacht. TITK-Direktor Benjamin Redlingshöfer überreichte am Dienstag einen Spendenscheck über 2700 Euro an die Leiterin des Schülerforschungszentrums, Christina Heß von der STIFT. Das geht aus einer Mitteilung der TITK-Gruppe hervor.

Mit dem Betrag kann das Schülerforschungszentrum Rudolstadt nun in Technik zur Herstellung alternativer oder recycelter Kunststoffe investieren. Dazu soll ein „Holimaker“- Handspritzguss-Automat angeschafft werden. „Wir betreuen immer öfter Schüler-Projektarbeiten zu Kunststoffen. Das Interesse in diesem Bereich steigt“, begründet SFZ-Leiterin Christina Heß diese Idee.

Aktuell begleitet sie zum Beispiel eine Facharbeit von Schülerinnen der 9. Klasse aus dem Erasmus-Reinhold-Gymnasium Saalfeld. Sie hatten sich dafür Kunststoffe als Thema ausgesucht: Welche Arten von Kunststoff gibt es? Wie werden sie hergestellt? Und wie kann man zu umweltfreundlicheren und ressourcenschonenderen Alternativen gelangen? Auf diese Fragen suchen die Schülerinnen Antwort. „Sie haben bereits mit Stärke getestet, wie sich biobasierte Kunststoffe herstellen lassen“, berichtet Christina Heß. „Vielleicht wird daraus sogar ein Beitrag für den Wettbewerb ‚Jugend forscht‘“, sagt Heß und erinnert sich an ein Schülerteam, das damit vor zwei Jahren sehr erfolgreich war. Für ein Projekt zur Herstellung von Folien auf Molke-Basis gab es 2020 den 2. Preis im Regionalwettbewerb.

Bildung und Forschung sollen nicht unter Spardruck leiden

Mit dem „Holimaker“ am Schülerforschungszentrum werden Schülerinnen und Schüler hier bald völlig neue Möglichkeiten erhalten. Mit einigen Schulen sind im kommenden Jahr auch Projekttage im Rahmen der Plastic Pirates Deutschland geplant, kündigt Christina Heß weiter an. Dabei sollen im Rahmen von Projekttagen gemeinsam Gewässer in der Region nach Kunststoff-Müll abgesucht werden, um dann zu überlegen, was sich aus dem Müll eventuell noch verwerten oder für die Herstellung neuer Kunststoffprodukte einsetzen lässt. Interesse daran bekundeten unter anderem bereits die Friedrich-Adolf-Richter Schule der AWO Rudolstadt oder das Heinrich-Böll-Gymnasium Saalfeld, informierte Heß.

TITK-Direktor Benjamin Redlingshöfer ist von den Ideen, die im benachbarten Schülerforschungszentrum angegangen werden, und von dem Engagement seiner Leiterin begeistert. Nachhaltig hergestellte Kunststoffe mit hervorragender Recyclingfähigkeit hat das Forschungsinstitut schon seit vielen Jahren im Fokus. „Kunststoffe sind nicht per se etwas Schlechtes, sie sind aus vielen Lebensbereichen einfach nicht mehr wegzudenken und ermöglichen unseren hohen Lebensstandard“, betont Redlingshöfer. „Aber wir müssen uns in unserem Umgang damit dringend neu orientieren.“ Sein Credo beschreibt er am liebsten mit den drei R – reduce, reuse, recycle (reduzieren, wiederverwenden, wiederverwerten). „Wenn sich junge Menschen bei Projekten in ihrer Freizeit aus eigenem Antrieb mit dieser Thematik befassen wollen, muss dies unbedingt unterstützt werden“, so der Institutsleiter.

Natürlich schwingt bei der diesjährigen Weihnachtsspende auch die Hoffnung mit, dass im Schülerforschungszentrum weiterhin Jungen und Mädchen für die naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächer begeistert werden, damit sie morgen als Techniker oder vielleicht auch als Wissenschaftler in der Region bleiben. „Die aktuelle Energiekrise verpflichtet uns alle zum Sparen. Darunter darf aber der Bereich Bildung und Forschung nicht leiden“, betont Redlingshöfer weiter. „Dies wäre fahrlässig, weil es sich dabei um Investitionen in unsere Zukunft handelt – zur Sicherung von Wohlstand, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Nur wenn wir weiterhin Spitzentechnologie ‚Made in Germany‘ anbieten können, gelingt es, unsere hohen Standards beim Gesundheitssystem, der Sozialfürsorge und den persönlichen Lebensgewohnheiten im Einklang mit unserer Umwelt zu garantieren.“